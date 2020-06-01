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الإثنين 01 يونيو 2020 الموافق 09 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توزيع علاج كورونا على أسر العزل المنزلى بسرس الليان

الإثنين 01/يونيو/2020 - 08:55 م
توزيع علاج
توزيع علاج
ولاء القاضى
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قامت الإدارة الطبية بسرس الليان بمحافظة المنوفية، برئاسة الدكتورة رباب زينهم الصيفى، مدير الإدارة، بتوزيع لجان العزل المنزلى من الأطباء الصيادلة، وذلك لتقديم الرعاية الصحية للمرضى، والخدمات الطبية، فضلًا عن تقديم الدعم للعلاج الوقائي وتوفير الأدوية لمن يحتاج إليها، بالإضافة للدعم النفسي لهم أثناء تلقيهم للعلاج.

جاء ذلك بناءً على تعليمات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، وبإشراف الدكتور نصيف الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بتشكيل لجان للعزل المنزلى بكل مركز ومدينة بنطاق المحافظة، لتطبيق الإجراءات الوقائية للحالات الإيجابية والمخالطين بالعزل المنزلي، وإنقاذ حياة المرضى والمصابين واتباع وسائل الوقاية ومكافحة العدوى، ومتابعة الحالة الصحية والتأكد من تنفيذ العلاج المنصرف وفقًا لحالة المريض، بالإضافة لتعريف المرضي بالأعراض التي تستدعي الفحص بالمستشفي عند ظهور أي أعراض تنفسية.

وتم توزيع الأدوية والدليل الإرشادي والفيتامينات والماسكات لجميع مخالطين الحالات الإيجابية بسرس الليان تحت إشراف الدكتورة رباب الصيفى، مدير الإدارة، وبوجود مسؤول رعاية أولية ومفتشة تمريض الإدارة ومسؤول العلاجى والرائدات الريفيات.
توزيع علاج
توزيع علاج
توزيع علاج
توزيع علاج
توزيع علاج
توزيع علاج

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