خالد الجندي يفضح أساليب تزوير الفتاوى

كشف خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أساليب تزوير الفتاوى واقتطاع الأحاديث من سياقها، قائلًا: «متصدقوش أي حاجة بتتقال في السوشيال ميديا، لكن لازم تتأكد من الأمر بنفسك، ولازم نراعي سياق الكلام».وأضاف «الجندي» خلال تقديم برنامجه «لعلهم يفقهون» المذاع على قناة «دي إم سي»: «الغريبة مش الحمار اللي قص، لكن الغريبة الحمار اللي صدق، وصلوها لكده لأنهم أعداء دين ووطن».وتابع: «كلنا مسلمون ولم نحرم حلالا أو نحلل حراما وحسبنا الله فيمن نقل عن ألسنتنا ما لم نقله»، معلقًا: «يعني أنا مثلًا قولت إن القرآن حرم الخمر على مراحل، وقولت إن الآية الفلانية محرمتش الخمر بشكل صريح، وأكتر من آية كده برضه لحد الآية الرابعة، فقالوا إني قلت إن القرآن لم يحرم الخمر، وهكذا».