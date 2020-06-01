وقف إمام بالقاهرة نشر أفكارًا لا تتسق مع منهج الأزهر عبر فيسبوك

قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الإثنين، وقف الشيخ أحمد محمد السيد محمد إبراهيم، إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات، لنشره أفكارًا لا تتسق والفكر الوسطي المستنير، مخالفًا بذلك منهج الوزارة وتعليماتها.وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن صفحة الإمام على مواقع التواصل بمثابة منبر، ويجب أن يحافظ عليها مما لا يتسق مع وظيفة الإمام ومع الفكر الوسطي الصحيح المستنير.