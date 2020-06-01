المجلس التصديري: 500 مصنع ملابس لإنتاج الكمامات القماش

قالت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس، إنه تم تخصيص 500 مصنع ملابس لإنتاج الكمامات القماش، من أجل توريد الكمامات لكل الهيئات الحكومية والجامعات.ولفتت لويس رئيس المجلس التصديري للملابس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، إلى أنه طلب منهم تصنيع 60 مليون كمامة.وأشارت إلى أن تصنيع الكمامات يدخل فيها 5 صناعات بدءًا من الغسل للنسيج للصباغة للملابس، للتغليف، والنقل، مدفة: "تصنيع الكمامات مشروع قومي بسعر التكلفة".وأوضحت أن الكمامات التي حصلت على اعتماد وزاة الصحة للمواصفات سيكون عليها ورقة بالمواصفات وشهادات جودة، وبالتالي يمكن تمييزها عن الكمامات غير المطابقة للمواصفات.