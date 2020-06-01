رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 يونيو 2020 الموافق 09 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

ضمنها دخول المسيح لمصر.. ما «الأعياد السيدية» في الكنيسة؟

الإثنين 01/يونيو/2020 - 06:10 م
كنيسة
كنيسة
جرجس صفوت
طباعة
تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الإثنين، بذكرى دخول العائلة المقدسة والسيد المسيح إلى أرض مصر، وهو أحد الأعياد "السيدية" الصغرى.

وقال الإيبوذياكون، عجيب بطرس، إن الأعياد في المسيحية نوعان، "سيدية" وهي الخاصة بالسيد المسيح، وتنقسم لـ"صغرى وكبرى)، وغير "سيدية" وهي الخاصة بالسيدة العذراء والملائكة والرسل والشهداء والقديسين، أما الكبرى فهي البشارة الذي يحل في 29 برمهات، والميلاد الذي يحل في 29 كيهك، والغطاس الذي يحل في 11 طوبة، والشعانين الذي يحل في الأحد السابع من الصوم الكبير، إضافة إلى القيامة الذي يحل في الأحد الثامن من الصوم الكبير، والصعود الذي يحل في اليوم الأربعين من القيامة، والعنصرة الذي يحل في اليوم الخمسين من القيامة.

بينما الأعياد السيدية الصغرى هي الختان الذي يحل في 6 طوبة، ودخول السيد المسيح الهيكل الذي يحل في 8 أمشير، ودخول السيد المسيح ارض مصر الذي يحل في 24 بشنس، وعرس قانا الجليل الذي يحل في 12 طوبة، والتجلى الذي يحل في 13 مسرى، وخميس العهد الذي يحل في الخامس من الشعانين، اضافة الى أحد توما الذي يحل في الاحد الثامن من القيامة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول تعليق من محمد رمضان على أزمة حفل زفاف شقيقته

«الوزراء»: إعادة فتح المقاهي والمطاعم اقتربت بشدة

«الصحة» تكشف متوسط أعمار المتوفين بكورونا

رئيس الوزراء يُصدر قرارًا بتعديل مواعيد حظر التجوال

الصور

image description

وزير النقل يبدأ جولته بتفقد الكوبري البديل لخزان أسوان (فيديو)

image description

المواطنون ملتزمون بالكمامات في المناطق الريفية

image description

التزام المواطنين بالكمامات يظهر بوضوح فى الشوارع والمواصلات

image description

المواطنون ملتزمون بارتداء الكمامة في المترو (صور)

image description

جنازة الفنان الراحل حسن حسني

الأكثر قراءة

القبض على زوج شقيقة محمد رمضان فى واقعة حفل الزفاف

العسال: «ريمديسيفير» يصل مصر قريبًا لعلاج كورونا

بسبب مشهد جنسى.. سعاد حسنى تبتعد عن السينما لعام كامل

وزير التعليم العالي: نتوقع وصول إصابات كورونا لـ40 ألفًا في 13 يونيو

إنفوجراف

image description

7 معلومات عن دواء «ريمديسيفير» لعلاج كورونا (إنفوجراف)

image description

7 نصائح للعائدين من الخارج لتجنب الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

image description

«الصحة» توضح أفضل طريقة لتطهير الكمامة القماش

image description

فى اليوم العالمى للامتناع عن التدخين.. أرقام تهمك (إنفوجراف)

أيام زمان

بسبب مشهد جنسى.. سعاد حسنى تبتعد عن السينما لعام كامل

بسبب "بنت بديعة".. سميرة أحمد تصرخ: "أنا مش أخت الرسول"

هذه الأفلام كان سيجسدها وانتهت برحيله.. أمنيات أحمد زكي في السينما

عمر الشريف يحكي عن العرافة التي تنبأت له بالعالمية

نجم الساعة

هذه الأفلام كان سيجسدها وانتهت برحيله.. أمنيات أحمد زكي في السينما

الصحة

طبيب إيطالي يُثير الجدل بعد إعلانه اختفاء كورونا

شركة أدوية: عقار ريمديسيفير ساعد المصابين بأعراض كورونا

«الصحة العالمية»: كورونا أثر على رعاية المصابين بأمراض أخرى

أنجولا تسجل أكثر من 400 إصابة بالإيدز

منوعات

كيفية تسديد فاتورة التليفون المنزلى بالرقم إلكترونيًا

لبنان يستعد لفتح المطار مع تجهيز مراكز حجر صحي لكورونا

طيران الإمارات قد تحتاج إلى أربع سنوات لعودة الأمور إلى طبيعتها

اليونان تتحمل نفقات حجر السائحين المصابين بكورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
أحزاب الإرهابيين وشوارعهم
عمرو خالد
«رب اشرح لى صدرى».. دعاء كل من ضاقت به نفسه
د. منى حلمى
زمن ارتداء الأقنعة.. والكمامات والنوم فى زجاجات المطهرات
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [2]
المزيد

الثقافة

«شعر نزار قباني».. كتاب جديد لـ طارق المجالي عن "الآن ناشرون وموزعون"

بيت العود فى ضيافتك تحتفى بكلاسيكيات الغناء فى حفل عبر الإنترنت

بعد تصريح «القعيد» بتسليمها لدار الكتب.. مفاجأة بشأن مكتبة لويس عوض

«ميريت» تناقش آثار نكسة يونيو سياسيًّا وثقافيًّا