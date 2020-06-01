ضمنها دخول المسيح لمصر.. ما «الأعياد السيدية» في الكنيسة؟

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الإثنين، بذكرى دخول العائلة المقدسة والسيد المسيح إلى أرض مصر، وهو أحد الأعياد "السيدية" الصغرى.وقال الإيبوذياكون، عجيب بطرس، إن الأعياد في المسيحية نوعان، "سيدية" وهي الخاصة بالسيد المسيح، وتنقسم لـ"صغرى وكبرى)، وغير "سيدية" وهي الخاصة بالسيدة العذراء والملائكة والرسل والشهداء والقديسين، أما الكبرى فهي البشارة الذي يحل في 29 برمهات، والميلاد الذي يحل في 29 كيهك، والغطاس الذي يحل في 11 طوبة، والشعانين الذي يحل في الأحد السابع من الصوم الكبير، إضافة إلى القيامة الذي يحل في الأحد الثامن من الصوم الكبير، والصعود الذي يحل في اليوم الأربعين من القيامة، والعنصرة الذي يحل في اليوم الخمسين من القيامة.بينما الأعياد السيدية الصغرى هي الختان الذي يحل في 6 طوبة، ودخول السيد المسيح الهيكل الذي يحل في 8 أمشير، ودخول السيد المسيح ارض مصر الذي يحل في 24 بشنس، وعرس قانا الجليل الذي يحل في 12 طوبة، والتجلى الذي يحل في 13 مسرى، وخميس العهد الذي يحل في الخامس من الشعانين، اضافة الى أحد توما الذي يحل في الاحد الثامن من القيامة.