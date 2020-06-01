ماس كهربائي وراء حريق عقار الحوامدية وتفحم محتويات محل بقالة

كشفت معاينة رجال المباحث لعقار شب به حريق بالحوامدية، عن تفحم محتويات محل بقالة بالطابق الأرضي، بالإضافة إلى حدوث تلفيات بأنحاء أخرى بالعقار.وأشارت التحريات الأولية لرجال المباحث، إلى أن ماس كهربائي وراء نشوب الحريق، وعدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة للتحقيق.تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد اشتعال النيران بعقار بمنطقة الحوامدية وانتقل على الفور رجال الحماية المدنية، إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة النيران ونجحت عملية الإطفاء، قبل امتداد الحريق للعقارات المجاورة، دون وقوع إصابات بين المقيمين به.تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.