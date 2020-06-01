رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 يونيو 2020 الموافق 09 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ماس كهربائي وراء حريق عقار الحوامدية وتفحم محتويات محل بقالة

الإثنين 01/يونيو/2020 - 06:01 م
حريق
حريق
طباعة
كشفت معاينة رجال المباحث لعقار شب به حريق بالحوامدية، عن تفحم محتويات محل بقالة بالطابق الأرضي، بالإضافة إلى حدوث تلفيات بأنحاء أخرى بالعقار.

وأشارت التحريات الأولية لرجال المباحث، إلى أن ماس كهربائي وراء نشوب الحريق، وعدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد اشتعال النيران بعقار بمنطقة الحوامدية وانتقل على الفور رجال الحماية المدنية، إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة النيران ونجحت عملية الإطفاء، قبل امتداد الحريق للعقارات المجاورة، دون وقوع إصابات بين المقيمين به.

تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأهلي يعاقب حسام عاشور بسبب فيديوهات «السوشيال ميديا»

وزير التعليم العالي: نتوقع وصول إصابات كورونا لـ40 ألفًا في 13 يونيو

أول تعليق من زوج شقيقة محمد رمضان عقب أنباء القبض عليه

مصر تتعرض لمنخفض جوي يبدأ غدًا (فيديو)

الصور

image description

وزير النقل يبدأ جولته بتفقد الكوبري البديل لخزان أسوان (فيديو)

image description

المواطنون ملتزمون بالكمامات في المناطق الريفية

image description

التزام المواطنين بالكمامات يظهر بوضوح فى الشوارع والمواصلات

image description

المواطنون ملتزمون بارتداء الكمامة في المترو (صور)

image description

جنازة الفنان الراحل حسن حسني

الأكثر قراءة

القبض على زوج شقيقة محمد رمضان فى واقعة حفل الزفاف

العسال: «ريمديسيفير» يصل مصر قريبًا لعلاج كورونا

بسبب مشهد جنسى.. سعاد حسنى تبتعد عن السينما لعام كامل

وزير التعليم العالي: نتوقع وصول إصابات كورونا لـ40 ألفًا في 13 يونيو

إنفوجراف

image description

7 معلومات عن دواء «ريمديسيفير» لعلاج كورونا (إنفوجراف)

image description

7 نصائح للعائدين من الخارج لتجنب الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

image description

«الصحة» توضح أفضل طريقة لتطهير الكمامة القماش

image description

فى اليوم العالمى للامتناع عن التدخين.. أرقام تهمك (إنفوجراف)

أيام زمان

بسبب مشهد جنسى.. سعاد حسنى تبتعد عن السينما لعام كامل

بسبب "بنت بديعة".. سميرة أحمد تصرخ: "أنا مش أخت الرسول"

هذه الأفلام كان سيجسدها وانتهت برحيله.. أمنيات أحمد زكي في السينما

عمر الشريف يحكي عن العرافة التي تنبأت له بالعالمية

نجم الساعة

هذه الأفلام كان سيجسدها وانتهت برحيله.. أمنيات أحمد زكي في السينما

الصحة

طبيب إيطالي يُثير الجدل بعد إعلانه اختفاء كورونا

شركة أدوية: عقار ريمديسيفير ساعد المصابين بأعراض كورونا

«الصحة العالمية»: كورونا أثر على رعاية المصابين بأمراض أخرى

أنجولا تسجل أكثر من 400 إصابة بالإيدز

منوعات

كيفية تسديد فاتورة التليفون المنزلى بالرقم إلكترونيًا

لبنان يستعد لفتح المطار مع تجهيز مراكز حجر صحي لكورونا

طيران الإمارات قد تحتاج إلى أربع سنوات لعودة الأمور إلى طبيعتها

اليونان تتحمل نفقات حجر السائحين المصابين بكورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
أحزاب الإرهابيين وشوارعهم
عمرو خالد
«رب اشرح لى صدرى».. دعاء كل من ضاقت به نفسه
د. منى حلمى
زمن ارتداء الأقنعة.. والكمامات والنوم فى زجاجات المطهرات
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [2]
المزيد

الثقافة

«شعر نزار قباني».. كتاب جديد لـ طارق المجالي عن "الآن ناشرون وموزعون"

بيت العود فى ضيافتك تحتفى بكلاسيكيات الغناء فى حفل عبر الإنترنت

بعد تصريح «القعيد» بتسليمها لدار الكتب.. مفاجأة بشأن مكتبة لويس عوض

«ميريت» تناقش آثار نكسة يونيو سياسيًّا وثقافيًّا