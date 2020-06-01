الأنصاري يتفقد تجهيزات أول مستشفى لعزل مصابي كورونا بالفيوم

الأنصاري يتفقد تجهيزات أول مستشفى لعزل مصابي كورونا بالفيوم
الإثنين 01/يونيو/2020 - 05:58 م
الفيوم - زينب علاءطباعة
تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه نائبه الدكتور محمد عماد، التجهيزات النهائية بمستشفى التأمين الصحي، كأول مستشفى بمحافظة الفيوم لعزل المصابين بفيروس كورونا، بحضور الدكتورة هبة عاطف مدير عام التأمين الصحي بالفيوم، والدكتور محمد نادي مدير المستشفى.
شملت جولة المحافظ التفقدية الأقسام التي تم تجهيزها لاستقبال المرضى، ومتابعة أعمال زيادة القدرة الاستيعابية الحالية من الأسرّة والرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي، كما اطمأن المحافظ على مدى توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية للفرق الطبية، وإجراءات صرفها، وكذا إجراءات استقبال الحالات بالمستشفى.
ولفت محافظ الفيوم إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين الذيعُقد صباح اليوم عبر "الفيديو كونفرانس"، بشأن المتابعة المستمرة للمستشفيات التي تم تحديدها ضمن نطاق كل محافظة، لتكون مستشفى تشخيص وعزل للحالات المصابة بفيروس كورونا.
وأكد المحافظ أنه سيتم تشكيل لجنة من الجهات ذات الصلة تضم مسئولين عن المحافظة، والصحة، والأمن الوطني، والرقابة الإدارية، وغيرها من الجهات، لمتابعة مستشفيات العزل والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية، وإجراءات صرفها، وكذا إجراءات استقبال الحالات، ومتابعة انتظام حضور الأطقم الطبية، وتقديم الخدمة للمواطنين، مشددًا على أن المتابعة ستتكرر يوميًا، وإذا اقتضى الأمر تتكرر عملية المرور على المستشفيات عدة مرات في اليوم.
شملت جولة المحافظ التفقدية الأقسام التي تم تجهيزها لاستقبال المرضى، ومتابعة أعمال زيادة القدرة الاستيعابية الحالية من الأسرّة والرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي، كما اطمأن المحافظ على مدى توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية للفرق الطبية، وإجراءات صرفها، وكذا إجراءات استقبال الحالات بالمستشفى.
ولفت محافظ الفيوم إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين الذيعُقد صباح اليوم عبر "الفيديو كونفرانس"، بشأن المتابعة المستمرة للمستشفيات التي تم تحديدها ضمن نطاق كل محافظة، لتكون مستشفى تشخيص وعزل للحالات المصابة بفيروس كورونا.
وأكد المحافظ أنه سيتم تشكيل لجنة من الجهات ذات الصلة تضم مسئولين عن المحافظة، والصحة، والأمن الوطني، والرقابة الإدارية، وغيرها من الجهات، لمتابعة مستشفيات العزل والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية، وإجراءات صرفها، وكذا إجراءات استقبال الحالات، ومتابعة انتظام حضور الأطقم الطبية، وتقديم الخدمة للمواطنين، مشددًا على أن المتابعة ستتكرر يوميًا، وإذا اقتضى الأمر تتكرر عملية المرور على المستشفيات عدة مرات في اليوم.
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري