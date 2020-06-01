«المالية» تستهدف تحقيق ضرائب عقارية بنحو 7 مليارات جنيه

تستهدف وزارة المالية تحقيق حصيلة للضرائب العقارية بنحو 7 مليارات جنيه في العام المالي 2020/2021، ما يمثل نحو 0.1 % من الناتج المحلي الإجمالي.وتأتي هذه الحصيلة المستهدفة نتيجة العمل على تطوير منظومة الضرائب العقارية من خلال تحديث الخرائط الجغرافية للمناطق السكنية التي سيتم استخدامها في الحصر للمباني؛ لبناء قاعدة بيانات الثروة العقارية بالإضافة الى التوسع في العمل بنظام التحصيل الإلكتروني للضريبة العقارية.يذكر أن مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2020 2021 يستهدف زيادة سنوية لجملة الإيرادات بنحو 14%، وفقا لما ذكرته وزارة المالية في البيان المالي مقارنة بتقديرات العام المالي الجاري لتصل لنحو 1288.8 مليار جنيه بنسبة 18.8% من الناتج المحلي، في ضوء التطبيق الكامل للإصلاحات الضريبية وغير الضريبية.