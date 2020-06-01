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الإثنين 01 يونيو 2020 الموافق 09 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

عودة العمل في بنوك الكويت غدًا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 05:43 م
الكويت
الكويت
أ ش أ
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أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، موافقة مجلس الوزراء الكويتي على عودة البنوك للعمل ابتداءً من يوم غد الثلاثاء.

وقال المزرم في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم بالمركز الإعلامي بقصر السيف، عقب الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء الكويتي، والتي عقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، إن جميع الجهات التي كانت تعمل أثناء الحظر الجزئي الأول قبل فرض الحظر الكلي، بما فيها البنوك، بإمكانها مباشرة أعمالها الآن، وفق خطة المرحلة الأولى للعودة.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء الكويتي اعتمد إنشاء هيكل كيان معني بمتابعة وتنفيذ اشتراطات السلطات الصحية خلال تنفيذ مراحل خطة العودة للحياة الطبيعية، والمقدم من قبل الأمانة العامة للمجلس.

وتابع أن المجلس قرر كذلك تكليف الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، بإنشاء منصة مركزية تحت عنوان (متى)؛ لإدارة المواعيد الحكومية، وتمكين المراجعين من الحصول على المواعيد قبل مراجعة الجهة الحكومية؛ لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية، لا سيما التباعد الجسدي.
وأشار إلى أنه تم أيضًا تكليف مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها، بإنشاء وتجهيز أجنحة طبية بالقاعات 5 و6 و8 بأرض المعارض بمنطقة مشرف، مع تزويدها بكل المرافق الضرورية والأجهزة والمعدات اللازمة.

وفيما يتعلق بموعد عودة حركة الطيران التجاري مرة أخرى بمطار الكويت الدولي، أكد المزرم أن موعد عودة حركة الطيران التجاري لم يتحدد الآن، مشيرًا إلى أن الأمر يتوقف على عودة الحياة الآمنة مرة أخرى بعد السيطرة على فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).
وأشاد بالتزام المواطنين والمقيمين في الكويت بالاشتراطات الصحية، مؤكدًا أن هذا الالتزام هو ما سيسرع بالانتقال إلى المرحلة الثانية من المراحل الخمس في خطة العودة إلى الحياة الطبيعية في الكويت.

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