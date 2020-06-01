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الإثنين 01 يونيو 2020 الموافق 09 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أهم 5 معلومات عن خطة الاستعانة بالموظفين المتقاعدين في الحكومة

الإثنين 01/يونيو/2020 - 04:13 م
الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
أميرة ممدوح
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يستعد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لإطلاق قاعدة بيانات طاقات http:takat.caoa.gov.eg، والتي تهدف إلى وجود خريطة قوى بشرية متاحة لدى الدولة، للاستفادة منها في تطوير وحدات الجهاز الإداري للدولة وتنمية قدرات موظفيه، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفيما يلى الزر معلومات عنها:

- تسعى الحكومة من خلال قاعدة بيانات طاقات لبناء قاعدة بيانات بالطاقات البشرية المتاحة داخل الدولة المصرية تخص الاستشاريين، والمدربين، والمتقاعدين من خبراء الجهاز الإداري للدولة.

-توظف قاعدة البيانات فى استكشاف الطاقات البشرية المتميزة التي تزخر بها الدولة المصرية، وتزويد الوزارات والهيئات وكافة الجهات الحكومية باحتياجاتها من الاستشاريين والمدربين المحترفين والخبراء المتقاعدين.

- تتضمن "طاقات" بداخلها 3 قواعد، الأولى هي قاعدة المتقاعدين من خبراء الجهاز الإداري للدولة، وهي مخصصة لخبراء الجهاز الإداري للدولة المتقاعدين للاستعانة بجهودهم وخبراتهم في أعمال استشارية أو تدريبية لوحدات الجهاز الإداري للدولة.

-أما القاعدة الثانية هي قاعدة بيانات الاستشاريين العاملين في مصر وخارجها، بينما تختص القاعدة الثالثة ببيانات المدربين، وتستهدف هذه القاعدة المدربين المحترفين والذين يقدمون خدماتهم لجهات حكومية.

- تهدف قاعدة البيانات الي مواصلة عملية نقل الخبرات من القيادات والخبرات المتقاعدة للأجيال المقبلة، التي لا ينبغي أن تتوقف عند بلوغهم سن التقاعد.

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