رئيس كوريا الجنوبية يوافق على حضور قمة مجموعة السبع

قال البيت الأزرق الرئاسي بكوريا الجنوبية، في بيان، إن الرئيس مون جيه-إن أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين، بقبول دعوته للمشاركة في اجتماع قمة مجموعة السبع هذا العام.وأضاف البيت الأزرق أن ترامب ومون تحدثا هاتفيا.كان ترامب قد قال يوم السبت إنه سيؤجل اجتماع قمة مجموعة السبع حتى سبتمبر من موعده المقرر أواخر يونيو وإنه يريد دعوة أستراليا وروسيا وكوريا الجنوبية والهند للاجتماع.