حقيقة استئناف الزيارات للعتبات الشيعية بين إيران والعراق

رد العراق على ما تداولته وسائل الإعلام الإيرانية من أخبار مفادها استئناف الزيارات الدينية من إيران إلي العراق.حيث أكد المتحدث الرسمي باسم هيئة المنافذ الحدودية، علاء الدين القيسي، وفقًا لقناة الحدث الاخبارية، أن ما تداول في الإعلام الإيراني عن استئناف الزيارات للعتبات الشيعية لا أساس له من الصحة.وردت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، الإثنين، في بيان رسمي على أنباء تداولتها وكالة أنباء إيرانية حول استئناف إيران رحلات زيارة العتبات الدينية في العراق.وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة المنافذ الحدودية، إن "وكالة أنباء فارس تناقلت أنباء بأن إيران تخطط لاستئناف زيارة العتبات المقدسة في العراق رغم قرار الإغلاق في العراق، وبدورنا نؤكد أن معابرنا الحدودية مع إيران والكويت هي مغلقة بالكامل أمام الحركة التجارية وحركة المسافرين".وتابع: "وسيستمر هذا الغلق حتى إشعار آخر وسيتم العمل بافتتاح المنافذ المشار إليها وفق المستجدات والمعطيات الصحية ليستنى للجنة العليا اتخاذ قرارات جديدة بشأن المنافذ الحدودية".