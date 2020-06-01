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الإثنين 01 يونيو 2020 الموافق 09 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«عربية البرلمان»: تصريحات رئيس وزراء تركيا السابق صفعة لأردوغان

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:28 م
النائب أحمد فؤاد
النائب أحمد فؤاد اباظة
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أعتبر النائب أحمد فؤاد اباظة وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، تصريحات رئيس حزب المستقبل ورئيس الوزراء التركى السابق أحمد داود أوغلو والتى أكد فيها ان عدد الأشخاص الذين يشعرون بالرضا من الاتجاه الذي يسير فيه حزب العدالة والتنمية قليلون جدًا وأنه لن يكون هناك شيء في تركيا اسمه حزب العدالة والتنمية في المستقبل، بمثابة صفعة قوية على وجه النظام التركى الارهابى ممثلا فى سلطان الدم والارهاب رجب طيب اردوغان.

وقال "أباظة " فى بيان له أصدره اليوم أن هذه التصريحات ايضا دليل قاطع على أن نهاية النظام الإرهابى التركى اقتربت وستكون على يد المعاضة التركية والشعب التركى بعد حالة الاحتقان الشعبى الكبيرة فى جميع انحاء تركيا حاليا بعد السياسات الفاشلة للنظام التركى موجها التحية الى رئيس الوزراء التركى السابق ورئيس حزب المستقبل داوود أوغلو الذى نجح بكل كفاءة واقتدار وموضوعية فى كشف الاعيب نظام اردوغان وانه سيسقط قريبا.

وأكد النائب أحمد فؤاد اباظة أن اوغلو وضع نظام اردوغان فى مأزق وازمة كبيرة مع الشعب التركى عندما أكد ان تركيا فى عهد اردوغان أصبحت تعاني من مشاكل في الحريات وتعاني أيضًا من مشاكل حول العدالة وان العصابات خرجت من السجون وبقي الصحفيون بالداخل وزادت نسبة الفقر وتأكيده انه عندما كان رئيسًا للوزراء كان معدل التضخم 7 أما الآن فأصبح رقمًا مكونًا من خانتين.

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة إن هذه التصريحات الواضحة والحاسمة من اوغلو هى حقائق واضحة وضوح الشمس امام الشعب التركى خاصة ان نظام اردوغان لم يجرؤ فى الرد عليها، مؤكدا ان سقوط اردوغان سيكون بمثابة يوم عيد للشعب والمعارضة التركية وسيكون طامة كبرى على كل الخونة من الارهابيين والشياطين والدواعش داخل تركيا وليبيا وسوريا وغيرها من دول العالم وستكون نهايتهم مأساوية.

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