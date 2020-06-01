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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أطفال بلا مأوى: تعديل عمل الوحدات المتنقلة حتى الثامنة مساء

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:22 م
أطفال بلا مأوى
أطفال بلا مأوى
ولاء جمال
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أكد حازم الملاح المتحدث الإعلامي لبرنامج أطفال بلا مأوى، أنه تم تعديل عمل الوحدات المتنقلة والبالغ عددها 17 وحدة على مستوى الجمهورية حتى الثامنة مساء، وقت حظر التجوال، للتعامل مع كبار وأطفال بلا مأوى سواء ايداعهم دور رعاية أو تقديم الوجبات الغذائية وغيرها فى أماكن تواجدهم بالشارع.

وأضاف فى تصريحات للدستور، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية فى التعامل مع المشردين والأطفال بلا مأوى وذلك لحماية الوحدات المتنقلة والعاملين بها، وذلك منذ الإعلان عن فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه فى حالة موافقة المشردين أو فاقدي المأوى على الانتقال إلى دور الرعاية يتم قياس درجة حرارتهم وتعقيمهم، وإجراء تحليل فيروس كورونا المستجد بإحدى المستشفيات الحكومية، وذلك أيضا لحماية النزلاء بدور الرعاية.

وأعلنت وزارة التضامن، أنه تم اختيار 200 متطوعا فى 14 محافظة من الدكاترة والأخصائيين النفسيين لتقديم الدعم النفسي للأبناء، وأيضا توعيتهم بأهمية النظافة الشخصية واستخدام المطهرات وأدوات التعقيم والوقاية وتوعيتهم بمخاطر ڤيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وكيفية منع انتقال العدوى.

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