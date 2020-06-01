تقرير أمريكي: عودة فنادق مصر للحياة مع الالتزام بالإجراءات الصحية

أكد موقع "يونيون جورنال" الأمريكي، أن الفنادق التي أعيد افتتاحها في مصر بنسب إشغال 25% فقط ممتلئة تقريبًا، وفقًا للقواعد التي أقرتها الحكومة المصرية والإجراءات الاحترازية الصارمة لمنع انتشار فيروس كورونا.وأضاف الموقع أن مصر أوقفت رحلاتها العالمية في شهر مارس، وأغلقت مطاعم والفنادق والمقاهي للتعامل مع الوباء على الرغم من أن المطارات لا تزال مغلقة ما عدا رحلات العودة إلى الوطن، وتم تمكين الفنادق من العمل مع ربع قدرتها فقط، بشرط استيفاء معايير الصحة.وأشار إلى أن 78 فندق على طول شاطئ البحر الأحمر بشكل أساسي، استوفت هذه اللوائح وتعمل حاليًا بسعر إشغال يتراوح بين 20٪ و22٪، لافتا إلى أن امتلاء الفنادق سريعًا وفق نسبة الإشغال المحددة من قبل الحكومة قد تكون إشارة على عودة السياحة سريعًا لمصر والتي تعد من أبرز مصادر الدخل للاقتصاد وتمثل 5% من الناتج المحلي الإجمالي.