70 فرصة عمل بمركز علاج الإدمان بالبحر الأحمر
الإثنين 01/يونيو/2020 - 11:59 ص
دعاء جابرطباعة
أعلنت مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، عن توافر أكثر من 70 فرصة عمل جديدة، وذلك بمركز علاج الإدمان بالبحر الأحمر التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، على أن يكون الأولوية في شغل تلك الوظائف لأبناء المحافظة.
وتتضمن الوظائف المتاحة، محاسبين، بشرط أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على بكالوريوس تجارة أو ما يعادله، ولديه خبرة ثلاث سنوات على الأقل، وألا يزيد عمره عن 35 سنة.
كما يطلب مركز علاج الإدمان 8 وظائف إدارية "مشتريات، شئون قانونية، مخازن، ومشرف إداري، بشرط أن يكون المتقدم لتلك الوظائف حاصل على ليسانس حقوق أو ما يعادله لشغل وظيفة"شؤون قانونية"، أو أن يكون حاصل على مؤهل عالي مناسب، وألا يزيد عمره عن 35 سنة.
وتتضمن الوظائف المتاحة أيضا، 2 مدرب حاسب آلي، بشرط أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي مناسب، ولديه خبرة في مجال التدريب، مناسب، وألا يزيد عمره عن 35 سنة، و2 مدرب رياضي، بشرط أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي "خريج تربية رياضية"، ولديه خبرة في مجال التدريب الرياضي لا تقل عن ثلاث سنوات، وألا يزيد عمره عن 35 سنة.
ويطلب المركز أيضا، 2 مدرب مهني تخصص تكييفات وأجهزة كهربائية، وأيضا مدربي موسيقى ورسم، بشرط أن يكون المتقدم لتلك الوظائف حاصل على مؤهل مناسب، ولديه خبرة في مجال التدريب، مناسب، وألا يزيد عمره عن 35 سنة.
ويحتاج المركز، 6 أفراد تمريض، بشرط أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل كلية تمريض، ولديه خبرة لا تقل عن 5 سنوات، وأيضا 2 شيف، بشرط أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل دراسي مناسب، ولديه خبرة في مجال إجادة الطهي بكل أنواعه لا تقل عن ٥ سنوات، وألا يزيد عمره عن 50 سنة، كما يحتاج المركز 4 مساعد شيف، بشرط أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل دراسي مناسب، ولديه خبرة في مجال المطبخ لا تقل عن عامين، وألا يزيد عمره عن 35 سنة.
ويطلب المركز، 4 عمال كافيتريا، و4 عمال مغسلة ملابس، بشرط أن يكون المتقدم لتلك الوظائف يجيد القراءة والكتابة، ولديه خبرة في هذا المجال، وألا يزيد عمره عن 35 سنة.
ويحتاج المركز أيضا، 16 فرد أمن، بشرط أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل فوق المتوسط، أو متوسط، ويتمتع بلياقة بدنية تتناسب مع طبيعة عمله، وألا يقل طوله عن 170 سم، وألا يزيد عمره عن 35 سنة، وأيضا 16 عامل نظافة، بشرط أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة يجيد القراءة والكتابة، وألا يزيد عمره عن 35 سنة، وأيضا عاملي زراعة "جنايني"، بشرط أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة يجيد القراءة والكتابة، ولديه خبرة في هذا المجال، وألا يزيد عمره عن 35 سنة.
وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، تقديم الأوراق المطلوبة وهي، صورة بطاقة الرقم القومي، صورة المؤهل الدراسي، صورة من شهادة الخبرة، الموقف من التجنيد، وشهادة صحية لمهنة الشيف والمساعدين وعمال الكافيتريا، وذلك على البريد الإلكتروني [email protected]، على أن يتم تحديد موعد للمقابلة الشخصية، وإبلاغ المتقدمين بالميعاد.
وتتضمن الوظائف المتاحة، محاسبين، بشرط أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على بكالوريوس تجارة أو ما يعادله، ولديه خبرة ثلاث سنوات على الأقل، وألا يزيد عمره عن 35 سنة.
كما يطلب مركز علاج الإدمان 8 وظائف إدارية "مشتريات، شئون قانونية، مخازن، ومشرف إداري، بشرط أن يكون المتقدم لتلك الوظائف حاصل على ليسانس حقوق أو ما يعادله لشغل وظيفة"شؤون قانونية"، أو أن يكون حاصل على مؤهل عالي مناسب، وألا يزيد عمره عن 35 سنة.
وتتضمن الوظائف المتاحة أيضا، 2 مدرب حاسب آلي، بشرط أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي مناسب، ولديه خبرة في مجال التدريب، مناسب، وألا يزيد عمره عن 35 سنة، و2 مدرب رياضي، بشرط أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي "خريج تربية رياضية"، ولديه خبرة في مجال التدريب الرياضي لا تقل عن ثلاث سنوات، وألا يزيد عمره عن 35 سنة.
ويطلب المركز أيضا، 2 مدرب مهني تخصص تكييفات وأجهزة كهربائية، وأيضا مدربي موسيقى ورسم، بشرط أن يكون المتقدم لتلك الوظائف حاصل على مؤهل مناسب، ولديه خبرة في مجال التدريب، مناسب، وألا يزيد عمره عن 35 سنة.
ويحتاج المركز، 6 أفراد تمريض، بشرط أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل كلية تمريض، ولديه خبرة لا تقل عن 5 سنوات، وأيضا 2 شيف، بشرط أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل دراسي مناسب، ولديه خبرة في مجال إجادة الطهي بكل أنواعه لا تقل عن ٥ سنوات، وألا يزيد عمره عن 50 سنة، كما يحتاج المركز 4 مساعد شيف، بشرط أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل دراسي مناسب، ولديه خبرة في مجال المطبخ لا تقل عن عامين، وألا يزيد عمره عن 35 سنة.
ويطلب المركز، 4 عمال كافيتريا، و4 عمال مغسلة ملابس، بشرط أن يكون المتقدم لتلك الوظائف يجيد القراءة والكتابة، ولديه خبرة في هذا المجال، وألا يزيد عمره عن 35 سنة.
ويحتاج المركز أيضا، 16 فرد أمن، بشرط أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل فوق المتوسط، أو متوسط، ويتمتع بلياقة بدنية تتناسب مع طبيعة عمله، وألا يقل طوله عن 170 سم، وألا يزيد عمره عن 35 سنة، وأيضا 16 عامل نظافة، بشرط أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة يجيد القراءة والكتابة، وألا يزيد عمره عن 35 سنة، وأيضا عاملي زراعة "جنايني"، بشرط أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة يجيد القراءة والكتابة، ولديه خبرة في هذا المجال، وألا يزيد عمره عن 35 سنة.
وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، تقديم الأوراق المطلوبة وهي، صورة بطاقة الرقم القومي، صورة المؤهل الدراسي، صورة من شهادة الخبرة، الموقف من التجنيد، وشهادة صحية لمهنة الشيف والمساعدين وعمال الكافيتريا، وذلك على البريد الإلكتروني [email protected]، على أن يتم تحديد موعد للمقابلة الشخصية، وإبلاغ المتقدمين بالميعاد.