إحالة 4 عاطلين للجنايات لترويج الإستروكس بالنزهة

أمرت نيابة النزهة، اليوم الإثنين، بإحالة 4 أشخاص للمحاكمة بالجنايات، لتصنيع مخدر الإستروكس وحيازتهم 3 كيلوجرامات من ذات المخدر قبل ترويجها بالنزهة.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم محمد جهاد رئيس مباحث قسم شرطة النزهة مفادة ورود معلومات وتحريات لوحدة المباحث بقيام 4 أشخاص (مقيمين بدائرة القسم – "لاثنين منهم معلومات جنائية")، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تصنيع مادة "الإستروكس" المخدرة بقصد الإتجار، مُتخذين من شقة مُستأجرة بدائرة القسم، مقرًا لممارسة نشاطهم الإجرامى.وعقب تقنين الإجراءات تم ااستهدافهم وضبطهم حال تواجدهم داخل الشقة المُشار إليها، وعُثر بداخلها على 150 كيسا يحوى مخدر الإستروكس "مُعد للبيع"، كمية من ذات المخدر "معدة للتعبئة" وزنت 3 كيلو جرام - 2 زجاجة تحتوى على مادة الأسيتون "تُستخدم في تصنيع الإستروكس المخدر" - مبلغ مالى - 6 هاتف محمول- سلاح نارى "فرد خرطوش" - طلقتين من ذات العيار.وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد تصنيع مادة الإستروكس المخدرة والإتجار بها، والهواتف المحمولة لتسهيل الااتصال بعملائهم، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والسلاح النارى بقصد الدفاع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.