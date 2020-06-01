إحالة 4 عاطلين للجنايات لترويج الإستروكس بالنزهة
الإثنين 01/يونيو/2020 - 11:56 ص
حسام التمساحطباعة
أمرت نيابة النزهة، اليوم الإثنين، بإحالة 4 أشخاص للمحاكمة بالجنايات، لتصنيع مخدر الإستروكس وحيازتهم 3 كيلوجرامات من ذات المخدر قبل ترويجها بالنزهة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم محمد جهاد رئيس مباحث قسم شرطة النزهة مفادة ورود معلومات وتحريات لوحدة المباحث بقيام 4 أشخاص (مقيمين بدائرة القسم – "لاثنين منهم معلومات جنائية")، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تصنيع مادة "الإستروكس" المخدرة بقصد الإتجار، مُتخذين من شقة مُستأجرة بدائرة القسم، مقرًا لممارسة نشاطهم الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ااستهدافهم وضبطهم حال تواجدهم داخل الشقة المُشار إليها، وعُثر بداخلها على 150 كيسا يحوى مخدر الإستروكس "مُعد للبيع"، كمية من ذات المخدر "معدة للتعبئة" وزنت 3 كيلو جرام - 2 زجاجة تحتوى على مادة الأسيتون "تُستخدم في تصنيع الإستروكس المخدر" - مبلغ مالى - 6 هاتف محمول- سلاح نارى "فرد خرطوش" - طلقتين من ذات العيار.
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد تصنيع مادة الإستروكس المخدرة والإتجار بها، والهواتف المحمولة لتسهيل الااتصال بعملائهم، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والسلاح النارى بقصد الدفاع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم محمد جهاد رئيس مباحث قسم شرطة النزهة مفادة ورود معلومات وتحريات لوحدة المباحث بقيام 4 أشخاص (مقيمين بدائرة القسم – "لاثنين منهم معلومات جنائية")، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تصنيع مادة "الإستروكس" المخدرة بقصد الإتجار، مُتخذين من شقة مُستأجرة بدائرة القسم، مقرًا لممارسة نشاطهم الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ااستهدافهم وضبطهم حال تواجدهم داخل الشقة المُشار إليها، وعُثر بداخلها على 150 كيسا يحوى مخدر الإستروكس "مُعد للبيع"، كمية من ذات المخدر "معدة للتعبئة" وزنت 3 كيلو جرام - 2 زجاجة تحتوى على مادة الأسيتون "تُستخدم في تصنيع الإستروكس المخدر" - مبلغ مالى - 6 هاتف محمول- سلاح نارى "فرد خرطوش" - طلقتين من ذات العيار.
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد تصنيع مادة الإستروكس المخدرة والإتجار بها، والهواتف المحمولة لتسهيل الااتصال بعملائهم، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والسلاح النارى بقصد الدفاع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.