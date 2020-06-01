«البورصة» تحذر 8 شركات بالإيقاف

هدّدت إدارة البورصة المصرية، الاثنين، عددًا من الشركات المقيدة بإيقاف التعامل على أسهمها حال استمرار تجاهلها بإرسال القوائم المالية عن العام الماضي، وبحد أقصى 45 يومًا من تاريخ نهاية المهلة المحددة.وقالت البورصة إنه سيتم إيقاف التعامل على أسهم شركات "جينيال تورز، مصر جنوب أفريقيا، جنوب الوادي للأسمنت، المصرية للمنتجعات السياحية، نايل سيتي للاستثمار، العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية، حديد عز، وأجواء للصناعات الغذائية – مصر" حال عدم التزامها بإرسال القوائم المالية عن العام الماضي، اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم 15 يونيو الجاري.أضافت أنه سيتم استمرار إيقاف التعامل على شركات " "العبوات الدوائية المتطورة، وسامكريت مصر-مهندسون ومقاولون" في حالة عدم التزامها بإرسال القوائم المالية (المنفردة المستقلة والمجمعة) عن العام الماضي.