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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سيمون تهنئ الأقباط بذكرى دخول المسيح لمصر (صورة)

الإثنين 01/يونيو/2020 - 11:42 ص
سيمون
سيمون
ياسمين عباس
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هنأت الفنانة سيمون أقباط مصر بذكرى عيد دخول السيد المسيح أرض مصر، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ونشرت صورة تفاعل معها متابعيها.

يشار إلى أن سيمون طرحت مؤخرًا عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب" أغنيتها الجديدة "اسهر بقى لوحدك" والتى سجلتها منذ أيام قليلة، والأغنية كلمات محمد ناصر، ومن ألحان وجيه عزيز، وتوزيع باسم منير.

يذكر أن آخر أعمال سيمون مسلسل "قيد عائلى" تأليف محمد رجاء، وإخراج تامر حمزة، ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالى، دنيا عبد العزيز، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتى، أميرة هانى، إيهاب فهمى، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازى، هدى، وكارولين عزمى.

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