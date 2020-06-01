وصول طائرة مساعدات طبية مصرية إلى الكونغو الديمقراطية وزامبيا

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية من طراز "إليوشن" من قاعدة شرق القاهرة الجوية، محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات والبدل الواقية مقدمة من جمهورية مصر العربية، إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية زامبيا لمساعدتهما في التغلب على فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".يأتي ذلك استمرارًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.وكان في استقبال طائرة المساعدات السفير المصري بالكونغو، وريموند تشديا باتي نائب وزير الخارجية الكونغولي وعدد من المسئولين من جمهورية الكونغو الذين أعربوا عن امتنانهم لدعم مصر الدائم للكونغو لتجاوز أزمة "كورونا "، وأشادوا بقوة العلاقات التي تربط بين البلدين في مختلف المجالات.وعلى الجانب الآخر، كان في استقبال طائرة المساعدات المتجهة إلى زامبيا السفير المصري والسيدة إينونيا وينا نائب رئيس جمهورية زامبيا وعدد من المسؤولين من الجانب الزامبي الذين أعربوا عن بالغ شكرهم الدائم لمصر قيادة وشعبًا على وقوفهم بجوار الشعب الزامبي لتجاوز أزمة كورونا.تأتي تلك المساعدات في إطار جهود مصر الهادفة لمساعدة الدول الإفريقية الشقيقة على تجاوز أزمة كورونا والحد من تداعياتها على شعوب القارة.