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الإثنين 01 يونيو 2020 الموافق 09 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

فلسطين: إصابة جديدة بكورونا في قلقيلية

الإثنين 01/يونيو/2020 - 08:52 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت وزير الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الاثنين، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في محافظة قلقيلية، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 628.

وأوضحت وزيرة الصحة - في بيان أوردته وكالة الأنباء (وفا) - أن الإصابة الجديدة سجلت لشاب (37 عاما) من بلدة حجة بمحافظة قلقيلية، وقد انتقلت إليه العدوى من خلال مخالطة مصاب سابق بالمنطقة، وبهذا يرتفع عدد الإصابات في المحافظة 14 إصابة، 3 في حجة، و10 في عزون، وإصابة واحدة في سنيريا.

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