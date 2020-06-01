فلسطين: إصابة جديدة بكورونا في قلقيلية

أعلنت وزير الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الاثنين، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في محافظة قلقيلية، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 628.وأوضحت وزيرة الصحة - في بيان أوردته وكالة الأنباء (وفا) - أن الإصابة الجديدة سجلت لشاب (37 عاما) من بلدة حجة بمحافظة قلقيلية، وقد انتقلت إليه العدوى من خلال مخالطة مصاب سابق بالمنطقة، وبهذا يرتفع عدد الإصابات في المحافظة 14 إصابة، 3 في حجة، و10 في عزون، وإصابة واحدة في سنيريا.