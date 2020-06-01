إخماد حريق هائل فى خط غاز بالعياط

تمكنت الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق هائل نشب داخل خط غاز بقرية بمدينة العياط، دون وقوع أي إصابات.البداية عندما تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة بلاغًا يفيد بنشوب حريق بخط غاز في العياط، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بـ6 سيارات إطفاء، للسيطرة على الحريق.فيما قامت قوات الأمن بفرض كردون بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، ومن ثم إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.