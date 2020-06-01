المكسيك تسجل أكثر من 90 ألف إصابة بفيروس كورونا

سجلت المكسيك 3152 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 90664.وأضافت السلطات الصحية في البلاد، أن عدد الوفيات بلغ 9930 حالة، بعد تسجيل 151 حالة وفاة.وأعلنت المكسيك يوم السبت إصابة 2885 بفيروس كورونا و364 وفاة، كما سجلت البلاد يوم الثلاثاء الماضي، عددا قياسيا من الوفيات، بلغ 501 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في آواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.