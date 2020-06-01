بسبب مشهد جنسى.. سعاد حسنى تبتعد عن السينما لعام كامل

ظلت الفنانة سعاد حسني بعيدة عن المشاركة في الأفلام السينمائية لمدة عام كامل بسبب "مشهد جنسي" في فيلم عُرض عليها.قالت الفنانة الراحلة لمجلة آخر ساعة عام 1967، أنها رفضت أحد السيناريوهات التي عُرضت عليها بسبب وجود مشهد جنسي في الفيلم، لذا رفضته ولم تقبله وهو ما تسبب في ابتعادها عن العمل لمدة عام كامل.وفضلت الفنانة الراحلة الجلوس في المنزل بدون عمل، ورفض الفيلم، لأنها رأت أن إعجاب الجمهور أهم من الأموال التي كانت ستجنيها مقابل اشتراكها في الفيلم.