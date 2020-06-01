حظك اليوم.. برج السرطان الإثنين 1 يونيه 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج السرطان اليوم الإثنين الموافق 1 يونيه 2020، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: لا تكن لجوجًا في بعض الأمور، ومن الأفضل التروي في مسائل دقيقة وشائكة قد تنعكس سلبًًا عليك.عاطفيًا: لا تستسلم أمام ضغوط الشريك، فهو يحاول دفعك إلى الخضوع له، وتنفيذ مطالبه بغية وضعك أمام الأمر الواقع لفرض سيطرته عليك.صحيًا: استسلم كليًا للرياضة بدل الاستسلام للخمول، فالأولى منافعها كبيرة، والثاني العكس تمامًا.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك.كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.