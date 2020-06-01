القبض على زوج شقيقة محمد رمضان فى واقعة حفل الزفاف

ألقت مباحث الجيزة القبض على زوج شقيقة الفنان محمد رمضان؛ لإقامته حفل زفافه، في فيلا بطريق "مصر ـ الإسكندرية" الصحراوي، بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بمنع الاحتفالات والتجمعات.ورصدت مباحث قسم الشيخ زايد ثان إقامة حفل زفاف في إحدى فيلل كومباوند "السليمانية"، وتبين أنه زفاف إيمان رمضان، شقيقة الفنان محمد رمضان.وانتقلت قوة أمنية من مباحث القسم، وألقت القبض على حسام حامد "العريس"؛ لاتهامه بإقامة حفل زفاف وتجمع، مخالفا إجراءات الدولة الوقائية لمواجهة جائحة كورونا بمنع إقامة حفلات الزفاف والتجمعات خشية نقل العدوى من أحد حاملي المرض.وعلى الفور، تم اقتياد حسام حامد، زوج شقيقة رمضان، إلى قسم الشرطة ويجري، تحرير محضر بالواقعة.