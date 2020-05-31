كل يوم أكلة.. «بيف استراجانوف» سهل التحضير وشهي المذاق

المكونات:

طريقة التحضير:

ساعدت فترة الحجر الصحي والبقاء لأكبر وقت ممكن في المنزل، كثير من الأسر المصرية على استحضار روح «الشيف» واتقان العديد من المأكولات الشهية، حيث تعلم كثيرون فن الطبخ وابتكار أكلات جديدة أو تجربة أكلة معروفة لكن بطريقة مختلفة.وفي السطور التالية نقدم وصفة جديدة للبيف، يمكن تحضيرها بسهولة لتوافر مكوناتها في البيت، ويناسب مذاقها الجيد كل أفراد الأسرة الذين سيلتفون حولها.• 500 جرام ستيك بقري• 3 جرام ثوم مفروم• 200 جرام بصل شرائح• 200 جرام المشروم المقطع• 3 جرام فلفل اسود• 100 جرام فلفل اخضر مكعبات• 20 جرام من الزيت النباتي ذره• 1 كيس صوص اللحوم• 2 جرام شبت مفروم• 500 جرام مياه لعمل الصوص• 5 جرام من الخردل• 100 جرام خيار مخلل مفروم• 100 جرام فلفل ألوان شرائح رفيعةنسخّن الفرن على درجة حرارة متوسطة، ثم نقطّع اللحم إلى شرائح طولية ونضعه في صينيةنرشّ الملح والفلفل الأسود، ونقلب شرائح اللحم حتى نتبّلها جيدًا، ثمّ نضيف القليل من الزيت النباتي ونتابع التقليب.نضع مقلاةً واسعة على النار حتى تسخن تمامًا، ثم نضع شرائح اللحم ونقلّبها حتى تأخذ اللون البني، وتتحمّر.نضع شرائح اللحم في وعاء آخر، ثمّ نُضيف الزيت النباتي ونقلب.نضيف شرائح البصل، ونقلب حتى يذبل قليلًا، ثمّ نُضيف الثوم المهروس ونتابع التقليب.نضيف المشروم المقطع والخردل والفلفل الأخضر ونقلب حتى تتكرمل المكونات جيدًا.في وعاء جانبا نضع المياه علي النار حتي الغليان ونضيف لها بودر الصوص ونقلب جيدا حتي تتجانس على النار ثم نتركها جانبا.نسكب الصوص الذي قمنا بتجهيزه في الخطوة السابقة على شرائح اللحم في الوعاء ونقلب.نغطي الوعاء ثم نتركه على النار لمدّة نصف ساعة تقريبًا أو حتى يطرى وينضج اللحم.نضع الاستراجانوف في طبق التقديم ونزيّنها بالخيار المخلل المفروم والفلفل الألوان نقدّمها مباشرةً ساخنةً.