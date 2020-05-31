وزير التعليم يرد على هاشتاج «ضميرك مستريح»

رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على هاشتاج «ضميرك مستريح» الموجه له عن إصرار إتمام امتحانات الثانوية العامة.وقال «شوقي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر» إن قرار امتحانات الثانوية العامة قرار دولة وليس قرار الوزير، مردفا: «قرار جماعي، تم دراسته باستفاضة مع وزير التعليم العالي ووزيرة الصحة وجهات التأمين».وأردف: «موضوع الهاشتاج لفت نظر كثير من أجهزة الدولة، ووجد أن 300 ألف تريند من من 10 آلاف أكونت، فضلا عن نشر عناوين لصفحات تنتحل شخصيتي ويثيروا بلبلة، وهذه حرب لإنهاك الدولة وإنهاك أولياء الأمور، وبالنسبة للسؤال أه ضميرنا مرتاح لأننا عملنا الواجب كدولة».وعن الاقتراحات المتداولة عن اعتماد نتيجة أولى وثانية ثانوية لدخول الكلية، قال الوزير: «محدش كان بيروح في أولى وثانية ثانوي وهذا اقتراح غير عملي، واللي بيطالبوا ببحث إلكتروني عشان يتغش وامتحان إلكتروني عشان يتغش؟ لو الناس مبتغشش كنا عملنا بحث، هل عاوزينا نعمل امتحان إلكتروني عشان الناس تغش؟».وأكد أن امتحانات القدرات ليست حلا أيضا، ولا يمكن لطالب دخول الجامعة دون تقييم.