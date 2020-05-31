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الأحد 31 مايو 2020 الموافق 08 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«المريمي» يكشف سبب زيارة رئيس البرلمان الليبي لمصر

الأحد 31/مايو/2020 - 09:52 م
فتحي المريمي
فتحي المريمي
سناء إسماعيل
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قال فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، إن زيارة المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، لمصر جاءت نتيجة دعوة من السلطات المصرية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن مصر لديها اهتمام كبير بليبيا باعتبارها دولة شقيقة ولما تمثله من عمق استراتيجي لها، وليبيا تعتبر مصر الشقيقة الكبرى لها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأحد، أن مبادرة رئيس البرلمان للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد تتكون من 8 بنود تهدف لتشكيل مجلس رئاسي بالتوافق أو بالتصويت بين ممثلي أقاليم ليبيا الثلاثة، تحت إشراف الأمم المتحدة، يقوم بعد اعتماده بتسمية رئيس للوزراء ونواب له يمثلون الأقاليم الثلاثة، لتشكيل حكومة يتم عرضها على البرلمان لنيل الثقة ويكون رئيس الوزراء ونائباه شركاء في اعتماد قرارات مجلس الوزراء.

وتابع أن المجلس الرئاسي يتولى بعد ذلك تشكيل لجنة من الخبراء والمثقفين لوضع وصياغة دستور للبلاد بالتوافق، يتم بعده تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية تنبثق عن الدستور المعتمد الذي سيحدد شكل الدولة ونظامها السياسي.

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