أحمد موسى لـ محمد رمضان: «إزاي تعمل فرح بدون كمامات؟»

عاتب الإعلامي أحمد موسى، الفنان محمد رمضان، على الاحتفال بزفاف شقيقته بدون الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا كوفيد 19.وقال موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "اعمل فرح واعمل تباعد بين الترابيزات ومتر ونصف بين كل واحد، خاف على نفسك وخاف على الناس اللي معاك".وأضاف: "أرجو من محمد رمضان لازم يطلع يكلم الرأي العام، ويقولهم إزاي يعمل فرح بدون كمامات؟ لو كان لبسوا الكمامات كنا طلعنا أشادنا بالمشهد، لكن ليه بتحطونا تحت ضغط، أنا لو معزوم على فرح مش هروح".واحتفل الفنان محمد رمضان، بزفاف شقيقته "إيمان"، على حسام خالد، في إحدى الفيلات بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.وكانت إيمان رمضان احتفلت بعقد قرانها، في شهر رمضان الماضي، بمنزل والد العريس بمدينة 6 أكتوبر.من ناحية أخرى، شارك محمد رمضان في سباق دراما رمضان 2020 بمسلسل "البرنس"، الذي عرض على عدد من القنوات وحقق نجاحا كبيرا.مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، نور، روجينا، أحمد زاهر، سلوى عثمان، عبدالعزيز مخيون، أحمد فهيم، إدوارد، نجلاء بدر، دنيا عبدالعزيز، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.