رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 31 مايو 2020 الموافق 08 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أحمد موسى لـ محمد رمضان: «إزاي تعمل فرح بدون كمامات؟»

الأحد 31/مايو/2020 - 09:35 م
أحمد موسى
أحمد موسى
أحلام عبدالرحمن
طباعة
عاتب الإعلامي أحمد موسى، الفنان محمد رمضان، على الاحتفال بزفاف شقيقته بدون الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا كوفيد 19.

وقال موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "اعمل فرح واعمل تباعد بين الترابيزات ومتر ونصف بين كل واحد، خاف على نفسك وخاف على الناس اللي معاك".

وأضاف: "أرجو من محمد رمضان لازم يطلع يكلم الرأي العام، ويقولهم إزاي يعمل فرح بدون كمامات؟ لو كان لبسوا الكمامات كنا طلعنا أشادنا بالمشهد، لكن ليه بتحطونا تحت ضغط، أنا لو معزوم على فرح مش هروح".

واحتفل الفنان محمد رمضان، بزفاف شقيقته "إيمان"، على حسام خالد، في إحدى الفيلات بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.

وكانت إيمان رمضان احتفلت بعقد قرانها، في شهر رمضان الماضي، بمنزل والد العريس بمدينة 6 أكتوبر.

من ناحية أخرى، شارك محمد رمضان في سباق دراما رمضان 2020 بمسلسل "البرنس"، الذي عرض على عدد من القنوات وحقق نجاحا كبيرا.

مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، نور، روجينا، أحمد زاهر، سلوى عثمان، عبدالعزيز مخيون، أحمد فهيم، إدوارد، نجلاء بدر، دنيا عبدالعزيز، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحرير أول مخالفة لعدم ارتداء كمامة بدمياط

مصر تتعرض لمنخفض جوي يبدأ غدًا (فيديو)

قصة وفاة ابنة حسن حسنى التى تسببت له فى اكتئاب

الصف الثالث الإعدادى.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 الإسكندرية وباقي المحافظات Nategtk

الصور

image description

المواطنون ملتزمون بالكمامات في المناطق الريفية

image description

التزام المواطنين بالكمامات يظهر بوضوح فى الشوارع والمواصلات

image description

المواطنون ملتزمون بارتداء الكمامة في المترو (صور)

image description

جنازة الفنان الراحل حسن حسني

image description

التزام المواطنين بارتداء الكمامة في القطارات

الأكثر قراءة

«النقل» تعلن تعديل مواعيد مترو الأنفاق لتناسب قرار حظر التجوال

الصحة: 46 وفاة و1536 إصابة جديدة بكورونا

مواعيد جديدة لحظر التجوال بداية من اليوم

الصف الثالث الإعدادى.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 الإسكندرية وباقي المحافظات Nategtk

إنفوجراف

image description

«الصحة» توضح أفضل طريقة لتطهير الكمامة القماش

image description

فى اليوم العالمى للامتناع عن التدخين.. أرقام تهمك (إنفوجراف)

image description

كيفية تحميل واستخدام «تطبيق صحة مصر» (انفوجراف)

image description

5 إصابات بفيروس كورونا بين نواب البرلمان (إنفوجراف)

أيام زمان

قصة الخطابات المجهولة بين رئيس فرنسا «ميتران» ونجيب محفوظ

محمود المليجي.. طالب صباحًا نشال ظهرًا والأستاذ رآه في القيود ولم يضمنه

فايزة أحمد.. شيخ ضرير علمها العزف وغنت تحت تهديد بالقتل

«العائلة».. المسلسل الوحيد الذي تابعه مفتي الجمهورية الأسبق في رمضان

نجم الساعة

محمود المليجي.. طالب صباحًا نشال ظهرًا والأستاذ رآه في القيود ولم يضمنه

الصحة

«البق» يمنح البشرية أملًا في تطوير لقاح كورونا

دراسة تكشف فائدة القهوة فى معالجة اضطرابات الهضم

الكنديون يعانون من تدهور صحتهم العقلية بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي

تحالف «كورونا» و«التبغ» يدمر صحة الإنسان

منوعات

«بيت جميل أونلاين» يقدم ورش عمل مجانية في الحرف والفنون التراثية

الأرجنتين تدرس دعم شركة الطيران الحكومية بـ 880 مليون دولار

مالطا تقرر إعادة فتح مطارها أول يوليو

تأجيل العمل في خط سكة حديد يربط سنغافورة بماليزيا حتى نهاية العام

مقالات الرأي
ماجد حبته
أحزاب الإرهابيين وشوارعهم
عمرو خالد
«رب اشرح لى صدرى».. دعاء كل من ضاقت به نفسه
د. منى حلمى
زمن ارتداء الأقنعة.. والكمامات والنوم فى زجاجات المطهرات
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [2]
المزيد

الثقافة

«الثقافة بين إيديك».. نبيل حداد يقرأ فصلًا من «بهجة السرد»

رحيل عميد بائعي الكتب المستعملة بسور الأزبكية

«النزيل رقم 1».. رواية لمعاناة الجيش الأبيض في مواجهة كورونا

رواية «الباشا».. نظرة جديدة لحياة «نوبار»