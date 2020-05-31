«الوزراء»: الإعلان عن أسعار المستشفيات الخاصة في علاج كورونا خلال أيام

حالة من الجدل أثيرت حول أسعار المستشفيات الخاصة بشأن علاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، حيث إنه لا توجد تسعيرة محددة من وزارة الصحة لأسعار العلاج.وأكد المستشار نادر سعد، متحدث مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، ويُذاع عبر فضائية "الحداث اليوم"، أن أسعار المستشفيات الخاصة في علاج فيروس كورونا المستجد وصلت لرئيس الوزراء وهو يتابع الأمر، وكان حازمًا اليوم في اجتماع اللجنة المشكلة لبحث أزمة كورونا، ووجة الوزراء المعنين بتشكيل لجنة لوضع لتحديد الحد الأقصى للمبلغ التي تقوم بالمستشفيات الخاصة تحصيلة من المرضى بخصوص الكورونا.وأضاف: "سيجتمع الوزراء المعنيون ويحددون هذا السقف بناءً على المعطيات المتاحة لأسعار الخدمات الطبية المقدمة وسيكون الحد الأقصى يلتزم بة كل المستشفيات الخاصة الراغبة في علاج كورونا".واختتم نادر سعد، أن السعر سيكون معلنًا ليكون المواطن على علم من البداية، والأسعار ستختلف ما بين الغرفة العادية أو العناية المركزة أو على جهاز تنفس صناعي، وهذا سيعلن خلال أيام قليلة.