مطروح تسجل 3 إصابات جديدة بكورونا اليوم.. ولا وفيات

أعلنت محافظة مطروح، اليوم الأحد، الاشتباه في إصابة 5 أشخاص بفيروس كورونا المستجد، ليصبح الإجمالي 175 حالة، فيما ثبت إيجابية 3 أخريات دون وفيات، ليصبح الإجمالي خلال الفترة السابقة 27 حالة إصابة، بينما بلغ عدد حالات التعافي والخروج خلال الفترة السابقة 6 حالات، مشيرا إلى أن عدد حالات الوفاة 3 فقط.من ناحية أخرى، وزع الدكتور خالد عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بمطروح، الأدوية على المخالطين للحالات التي أثبتت الفحوصات إصابتها بفيروس كورونا المستجد في أقصى نقطة على الحدود الليبية بقرية بهي الدين التابعة لواحة سيوة، بالتعاون مع فريق الوحدة الصحية بالمنطقة وباستخدام سيارة العيادة المتنقلة.