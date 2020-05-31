كيفية تقديم الصف الأول الابتدائي ٢٠٢٠.. شروط ومواعيد وأوراق التقديم برياض الأطفال

تقديم الصف الأول الابتدائي ٢٠٢٠

وعممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منشور رسمي على جميع المديريات التعليمية تؤكد فيه أن التقديم سيبدأ يوم ١ يونيو وينتهي ٣٠ يونيو على أن يكون إلكترونيا سواء لرياض الأطفال أو أولى ابتدائي.

شروط ومواعيد وأوراق التقديم برياض الأطفال





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وأشارت الوزارة خلال إعلانها لضرورة حضور الطفل المقابلة الشخصية، وفي حالة التقديم الورقي في تقديم الصف الأول الابتدائي ٢٠٢٠ يرجى اتخاذ كل الإجراءات الوقائية أثناء التقديم؛ بارتداء الكمامة الطبية. وأشارت الوزارة خلال إعلانها لضرورة حضور الطفل المقابلة الشخصية، وفي حالة التقديم الورقي في

وتنشر «الدستور» شروط التقديم:- سن الطفل في 1-10-2020 أكبر من 4 سنوات وأقل من 6 سنوات- يقدم ولى الأمر بإدارته من خلال مراكز التقدم الموجودة بكل إدارة، وسيتم الإعلان عنها بالإدارات التعليمية أو على موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظات.- الشرط الثالث أن يكتب ولي الأمر رغباته من جميع الإدارات الأقرب فالأقرب، على أن تكون الرغبة الأولى من الإدارة التابع لها السكن، وفقًا لعنوان ولي الأمر ببطاقة الرقم القومي ووجوب مراعاة استنفاد كل الرغبات (20 رغبة) الموجودة بالاستمارة.أما الاوراق المطلوبة:- شهادة ميلاد الطفل كمبيوتر- 5 صور ضوئية للشهادة- 4 صور شخصية للطفل- صورة بطاقة ولي الأمر أو مَن يكفل الطفل- صورة بطاقة والدة الطفل- ما يفيد بإقامة والد الطفل في النطاق الجغرافي للمدرس (إيصال كهرباء حديث أو إيصال مياه أو غاز باسم والد الطفل، أوعقد إيجار موثق مع صورة إيصال كهرباء عن شهر أبريل 2020)- بالنسبة لمن لهم إخوة بالمدرسة يقدم بيان قيد لهم ويرفق بالملف وطابع تعليم فئة 1 جنيه + طابع مهن تعليمية فئة 1 جنيه، ويلصق على الطلب وملف بلاستيك + حافظة بلاستيك +عدد 5 مظاريف بيضاء فارغة.