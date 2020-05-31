عنف غير مبرر للشرطة الأمريكية ودهس للمتظاهرين (فيديو)
الأحد 31/مايو/2020 - 03:48 م
إسراء صلاح الدينطباعة
تداول رواد موقع التدوين العالمي "تويتر"، مقاطع فيديو، تظهر عنف الشرطة الأمريكية غير المبرر تجاه المتظاهرين في الولايات المتحدة الأمريكية.
واشتعلت التظاهرات في عدد من المدن والولايات الأمريكية بعد مقتل رجل يدعى جورج فلويد يبلغ من العمر 46 عامًا في مدينة مينيابوليس، بعد أن وضع ضابط شرطة ركبته على رقبة الضحية الذي أخذ يردد "لا أستطيع التنفس"، دون أن يرحمه ضابط الشرطة.
جورج توفي بعد ساعات من الحادث أثناء التحقيق معه في مركز الشرطة بسبب اختناقه، ما أثار ردود فعل غاضبة بشكل كبير من عنصرية الشرطة الأمريكية لكل ذوي البشرة السمراء.
وفشلت الإدارات الأمريكية المتعددة في حل هذه القضية الملحة، وزاد الأمر أن الشرطة تتعامل بعنف غير مبرر مع المتظاهرين، وسط صمت منظمات المجتمع المدني الدولية دائمة الانتقاد للدول الأخرى.
وأظهر مقطع الفيديو الأول، رجال الشرطة في نيويورك وعدد من المدن الأمريكية وهم يعتدون بالضرب على المواطنين وسيارات الشرطة وهي تحاول دهس المتظاهرين.
أما مقطع الفيديو الثاني فكشف عن لحظات مقتل شاب أمريكي يبلغ من العمر 19 عامًا، بعد أن أطلقت قوات الشرطة عليه الرصاص الحي.
الفيديو 1.. شاهد من هنا
الفيديو 2.. شاهد من هنا
واشتعلت التظاهرات في عدد من المدن والولايات الأمريكية بعد مقتل رجل يدعى جورج فلويد يبلغ من العمر 46 عامًا في مدينة مينيابوليس، بعد أن وضع ضابط شرطة ركبته على رقبة الضحية الذي أخذ يردد "لا أستطيع التنفس"، دون أن يرحمه ضابط الشرطة.
جورج توفي بعد ساعات من الحادث أثناء التحقيق معه في مركز الشرطة بسبب اختناقه، ما أثار ردود فعل غاضبة بشكل كبير من عنصرية الشرطة الأمريكية لكل ذوي البشرة السمراء.
وفشلت الإدارات الأمريكية المتعددة في حل هذه القضية الملحة، وزاد الأمر أن الشرطة تتعامل بعنف غير مبرر مع المتظاهرين، وسط صمت منظمات المجتمع المدني الدولية دائمة الانتقاد للدول الأخرى.
وأظهر مقطع الفيديو الأول، رجال الشرطة في نيويورك وعدد من المدن الأمريكية وهم يعتدون بالضرب على المواطنين وسيارات الشرطة وهي تحاول دهس المتظاهرين.
أما مقطع الفيديو الثاني فكشف عن لحظات مقتل شاب أمريكي يبلغ من العمر 19 عامًا، بعد أن أطلقت قوات الشرطة عليه الرصاص الحي.
الفيديو 1.. شاهد من هنا
الفيديو 2.. شاهد من هنا