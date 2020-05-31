رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 31 مايو 2020 الموافق 08 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عنف غير مبرر للشرطة الأمريكية ودهس للمتظاهرين (فيديو)

الأحد 31/مايو/2020 - 03:48 م
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
إسراء صلاح الدين
طباعة
تداول رواد موقع التدوين العالمي "تويتر"، مقاطع فيديو، تظهر عنف الشرطة الأمريكية غير المبرر تجاه المتظاهرين في الولايات المتحدة الأمريكية.

واشتعلت التظاهرات في عدد من المدن والولايات الأمريكية بعد مقتل رجل يدعى جورج فلويد يبلغ من العمر 46 عامًا في مدينة مينيابوليس، بعد أن وضع ضابط شرطة ركبته على رقبة الضحية الذي أخذ يردد "لا أستطيع التنفس"، دون أن يرحمه ضابط الشرطة.

جورج توفي بعد ساعات من الحادث أثناء التحقيق معه في مركز الشرطة بسبب اختناقه، ما أثار ردود فعل غاضبة بشكل كبير من عنصرية الشرطة الأمريكية لكل ذوي البشرة السمراء.

وفشلت الإدارات الأمريكية المتعددة في حل هذه القضية الملحة، وزاد الأمر أن الشرطة تتعامل بعنف غير مبرر مع المتظاهرين، وسط صمت منظمات المجتمع المدني الدولية دائمة الانتقاد للدول الأخرى.

وأظهر مقطع الفيديو الأول، رجال الشرطة في نيويورك وعدد من المدن الأمريكية وهم يعتدون بالضرب على المواطنين وسيارات الشرطة وهي تحاول دهس المتظاهرين.

أما مقطع الفيديو الثاني فكشف عن لحظات مقتل شاب أمريكي يبلغ من العمر 19 عامًا، بعد أن أطلقت قوات الشرطة عليه الرصاص الحي.

الفيديو 1.. شاهد من هنا

الفيديو 2.. شاهد من هنا

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الأرصاد»: طقس الإثنين حار نهارًا.. والقاهرة 34

11.1 مليون مصري مدخنين.. 34.2% منهم ذكور

«الصحة» تستعرض ترتيب المحافظات الأكثر إصابة بكورونا

باستثناء 3 فنانين.. غياب تام لنجوم الفن فى جنازة حسن حسني

الصور

image description

المواطنون ملتزمون بالكمامات في المناطق الريفية

image description

التزام المواطنين بالكمامات يظهر بوضوح فى الشوارع والمواصلات

image description

المواطنون ملتزمون بارتداء الكمامة في المترو (صور)

image description

جنازة الفنان الراحل حسن حسني

image description

التزام المواطنين بارتداء الكمامة في القطارات

الأكثر قراءة

مواعيد جديدة لحظر التجوال بداية من اليوم

مصر تتعرض لمنخفض جوي يبدأ غدًا (فيديو)

الصف الثالث الإعدادى.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 الإسكندرية وباقي المحافظات Nategtk

مستشار الرئيس للصحة يوضح أسباب زيادة إصابات كورونا

إنفوجراف

image description

8 معلومات عن قضية منة عبد العزيز (إنفوجراف)

image description

نشرات الشركات المدرجة في المؤشر الرئيسي للبورصة (إنفوجراف)

image description

طبيب أمراض صدرية: تفاوت ملحوظ فى أعراض الإصابة بفيروس كورونا

image description

مرتزقة أردوغان.. رموز الإرهاب في قبضة الجيش الليبي

أيام زمان

محمود المليجي.. طالب صباحًا نشال ظهرًا والأستاذ رآه في القيود ولم يضمنه

فايزة أحمد.. شيخ ضرير علمها العزف وغنت تحت تهديد بالقتل

«العائلة».. المسلسل الوحيد الذي تابعه مفتي الجمهورية الأسبق في رمضان

"هتمشي بزعزوعة قصب".. موقف طريف وراء استقالة ماري منيب من فرقة الريحاني

نجم الساعة

محمود المليجي.. طالب صباحًا نشال ظهرًا والأستاذ رآه في القيود ولم يضمنه

الصحة

الكنديون يعانون من تدهور صحتهم العقلية بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي

تحالف «كورونا» و«التبغ» يدمر صحة الإنسان

«أفيفافير» يعالج كورونا في روسيا 11 يونيو

روسيا تصادق على أول دواء ضد كورونا

منوعات

«بيت جميل أونلاين» يقدم ورش عمل مجانية في الحرف والفنون التراثية

الأرجنتين تدرس دعم شركة الطيران الحكومية بـ 880 مليون دولار

مالطا تقرر إعادة فتح مطارها أول يوليو

تأجيل العمل في خط سكة حديد يربط سنغافورة بماليزيا حتى نهاية العام

مقالات الرأي
د. منى حلمى
زمن ارتداء الأقنعة.. والكمامات والنوم فى زجاجات المطهرات
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [2]
مدحت بشاى
دراما الدم ورسائل الزمن الصعب
بسنت حسن
كلية الطب العسكرية
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا ينعيان العازف الإنجليزى ديفيد هيلز

صدور طبعة خاصة من ترجمة «الشعلة الخفية» لأمبرتو إيكو

متخصصون يناقشون مستقبل صناعة النشر في العالم العربي بعد أزمة كورونا

«الفكر الديني وقضايا العصر» كتاب يناقش أسباب تراجع الحضارة الإسلامية