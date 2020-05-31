مجازاة 3 معلمين جمعوا بين دراستين

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا حكمها فى قضية اتهام 14 محالا من بينهم معلمون وإخصائيون اجتماعيون، وبعض العاملين السابقين بإحدى الوحدات المحلية بأسيوط، لاتهامهم بمخالفة المعلمين للقوانين بتقديمهم إقرارا بعدم جمعهم بين دراستين بالمخالفة للحقيقة، وعدم عملهم بأى مصلحة حكومية، وساعدهم باقى المحالين فى ذلك.وتضمن الحكم مجازاة معلمة، وإخصائيين اجتماعيين بإحدى المدارس بمحافظة أسيوط بخصم أجر 20 يومًا من راتب كل منهم، كما عاقبت رئيس قسم النظافة سابقًا بمركز ديروط، سكرتير عام سابق بالوحدة المحلية، ومدير سابق بإدارة المخازن بالمركز بغرامة تعادل 5 أيام من الأجر الوظيفى.كما تضمن الحكم خصم 5 أيام من راتب كل من "ص.م" مدير قطاع النظافة بالمركز، 4 معلمين بمدارس إعدادية مختلفة بأسيوط، كاتب بمدرسة.وقضت المحكمة ببراءة مسئول خاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط من التهم المنسوبة له، وهى مهره بخاتم شعار الجمهورية علي إقرار المحالة الأولي بعدم عملها بأي جهة حكومية، وثبت للمحكمة براءته، وانقضت الدعوى التأديبية لرئيس قسم الإعارات سابقًا بالإدارة التعليمية بالوفاة.