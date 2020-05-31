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محمد العسيري
الأحد 31 مايو 2020 الموافق 08 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

رواد السوشيال ميديا يهاجمون جمال عيد

الأحد 31/مايو/2020 - 03:32 م
جمال عيد
جمال عيد
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هاجم رواد السوشيال ميديا الكاذب جمال عيد الشهير بجمال سفارات، متساءلين جميعا إلى متى السكوت على الكاذب جمال عيد الشهير بجمال سفارات وترويجه مخطط جماعة الإخوان الإرهابية لنشر الفوضى وعدم الإستقرار فى مصر؟

محذرين من خطر العملاء والخونة الداعين للفوضى والتخريب الذي لا يقل عن أبشع الفيروسات لأنهم يحاولون تدمير عقول الشعب مقابل حفنة من الدولارات.

فالدولة تبذل كل طاقاتها لدعم مواطنيها المحتاجين وتمنحهم المساعدات والأموال للتغلب على آثار فيروس كورونا.. إلا أن هذا الكذاب ومن على شاكلته من العملاء يحاولون إستغلال هذا الفيروس للنيل من إستقرار البلاد مقابل المزيد من الدولارات.

المصريون الشرفاء خلف الدولة المصرية وحريصون على تجاوز الأزمة الراهنة والتحديات التى تواجه البلد.

إلزم حدك قبل فوات الأوان، فالشعب المصرى واع بالمخططات التى تستهدف دولته وإستقرار مجتمعه، ولن يترك لك ولأمثالك الحبل على الغارب.

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