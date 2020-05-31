موعد كليب «أيام» لـ تامر عاشور

أعلن الفنان تامر عاشور عن طرح كليب أغنية "أيام" خلال الأيام المقبلة.وغرد تامر عاشور عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "إن شاء الله ڤيديو كليب "أيام" نازل قريب كل الاحترام والتقدير لشركة all about arts اللي أنتجت الألبوم كله Clapping hands sign".وتابع: "وهيبقى تقريبا في نفس الأيام حفلتنا الـ"أون لاين"اللي بنجهز فيها كلنا من بعد الحفلة الأولى- وقت كبير عدى بس مش هينفع نعمل حاجة تقليدية- زي ما بدأنا مختلفين هنفضل".يعد تامر عاشور، هو أول من روج لفكرة إقامة حفل بدون جمهور وعرضها مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحقق حفله الأول نجاحا كبيرا جدًا.وكان الفنان تامر عاشور، تصدر تريند "تويتر" خلال الأيام الماضية بعد طرحه أغنية للجيش الأبيض لصالح إحدى شركات المحمول الشهيرة.