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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«سعفان» يشدد على الالتزام بالإجراءات الوقائية: «لو المصانع قفلت هنجوع»

الأحد 31/مايو/2020 - 12:50 م
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة
دعاء جابر
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شدد وزير القوى العاملة محمد سعفان، خلال جولته التفقدية بأحد مصانع الصابون بالعاشر من رمضان، على ضرورة التزام العمال بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لافتا إلى أن عدم الالتزام بهذه بالإجراءات سيؤدي إلى غلق المصانع وأخطرها مصانع الأغذية، وتابع قائلا: "لو مصانع الأغذية أغلقت بسبب ظهور أي حالات كورونا، الناس هتجوع"، ومشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات التي أعلنتها وزارة الصحة من جانب جميع أطراف العملية الإنتاجية.

كما شدد وزير القوى العاملة، على ضرورة الحفاظ على حياة العمال، لافتا إلى أن ذلك لن يتأتى إلا من خلال اتخاذ كل إجراءات الوقاية والاحتياطات المشددة لمنع انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك اليوم خلال جولة تفقدية للوزير بأحد المصانع، اليوم (الأحد)، بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ومدحت الغمراوي وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بالشرقية، ووكيل المديرية احمد عبد الهادي.

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