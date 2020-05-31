إصابة النائب عيد هيكل بفيروس كورونا

أعلن المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، أن النائب عيد هيكل، عضو المجلس عن دائرة المرج بالقاهرة، وبعد شعوره ببعض الأعراض التنفسية، أجرى مسحة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وثبتت إيجابية إصابته بالفيروس القاتل.وقال فوزي إن النائب البرلماني حاليًا في أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة وحالته الصحية مستقرة.وأهابت الأمانة العامة للمجلس استقاء المعلومات منها مباشرة، والتي لا تألو جهدًا في التواصل مع الصحفيين كافة.