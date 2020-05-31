393 إصابة جديدة بكورونا فى أوكرانيا

أعلن وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، عن أنه تم تسجيل 393 إصابة جديدة بكورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينهم سبعة أطفال و64 عاملًا في مجال الرعاية الصحية، فيما تم نقل 94 شخصًا إلى المستشفى، كما تم الإبلاغ عن 17 حالة وفاة، و377 حالة شفاء.وأضاف- في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أوردته وكالة أنباء "أوكرينفورم" أنه خلال فترة الوباء في أوكرانيا حتى الآن تم تسجيل 23204 إصابات، بينهم 1700 طفل، و4475 عاملا في الرعاية الصحية، و9،311 حالة تعاف، و696 حالة وفاة.وقال الوزير إن أوكرانيا أجرت 10811 اختبار"PCR" و1،560 اختبار تقييم التأثير البيئي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.يأتي هذا فيما تستعد الحكومة الأوكرانية للرفع التدريجي لقيود الحجر الصحي، وتحرير دخول الرعايا الأجانب.يذكر أن مجلس وزراء أوكرانيا قد وافق في العشرين من مايو الجاري على قرار التحول إلى نموذج الحجر الصحي "التكيفي" خلال الفترة من 22 مايو إلى 22 يونيو المقبل، يُسمح بخدمات النقل الإقليمية، ومن المقرر استئناف النقل الجوي في 15 يونيو.يشار إلى أن أوكرانيا استأنفت أمس الأول الجمعة، العمل في 66 نقطة تفتيش على حدودها مع الاتحاد الأوروبي و"مولدوفا".