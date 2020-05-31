التعليم تعلن موعد تسليم خطابات المنتدبين للعمل بلجان الثانوية العامة
الأحد 31/مايو/2020 - 11:14 ص
نورهان عبدالرحمنطباعة
تواصل الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم، اليوم، تحت إشراف الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، استعداداتها للامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠١٩- ٢٠٢٠ التي ستنطلق يوم ٢١ يونيو بعد تأجيلها لمدة أسبوعين.
تنتهي الإدارة العامة للامتحانات في الأسبوع القادم من تجهيز خطابات الندب للمعلمين وأعضاء الشئون القانونية وعمال الخدمات المعاونة المكلفين بالعمل في لجان سير امتحانات الثانوية في الفترة من ٢١ يونيو وحتى ٣١ يوليو القادم، التي سيشارك بها ما يصل من ١٦٨ ألف معلم وعضو قانوني في ٣٣١٣ لجنة أساسية على مستوى الجمهورية.
وتقوم الإدارة العامة للامتحانات بتوزيع خطابات الندب في منتصف شهر يونيو القادم، على أن يتم تشكيل لجان تتبع لجان النظام والإدارة في بعض المدارس لتلقي الاعتذارات التي تنطبق عليها الشروط القانونية للاعتذار.
يذكر أن وزارة التربية والتعليم، قررت تأجيل امتحانات الثانوية العامة لمدة أسبوعين بسبب الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الحكومة للوقاية من مخاطر انتشار فيروس كورونا المعروف باسم كوفيد -١٩.
تنتهي الإدارة العامة للامتحانات في الأسبوع القادم من تجهيز خطابات الندب للمعلمين وأعضاء الشئون القانونية وعمال الخدمات المعاونة المكلفين بالعمل في لجان سير امتحانات الثانوية في الفترة من ٢١ يونيو وحتى ٣١ يوليو القادم، التي سيشارك بها ما يصل من ١٦٨ ألف معلم وعضو قانوني في ٣٣١٣ لجنة أساسية على مستوى الجمهورية.
وتقوم الإدارة العامة للامتحانات بتوزيع خطابات الندب في منتصف شهر يونيو القادم، على أن يتم تشكيل لجان تتبع لجان النظام والإدارة في بعض المدارس لتلقي الاعتذارات التي تنطبق عليها الشروط القانونية للاعتذار.
يذكر أن وزارة التربية والتعليم، قررت تأجيل امتحانات الثانوية العامة لمدة أسبوعين بسبب الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الحكومة للوقاية من مخاطر انتشار فيروس كورونا المعروف باسم كوفيد -١٩.