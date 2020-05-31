التعليم تعلن موعد تسليم خطابات المنتدبين للعمل بلجان الثانوية العامة

تواصل الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم، اليوم، تحت إشراف الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، استعداداتها للامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠١٩- ٢٠٢٠ التي ستنطلق يوم ٢١ يونيو بعد تأجيلها لمدة أسبوعين.تنتهي الإدارة العامة للامتحانات في الأسبوع القادم من تجهيز خطابات الندب للمعلمين وأعضاء الشئون القانونية وعمال الخدمات المعاونة المكلفين بالعمل في لجان سير امتحانات الثانوية في الفترة من ٢١ يونيو وحتى ٣١ يوليو القادم، التي سيشارك بها ما يصل من ١٦٨ ألف معلم وعضو قانوني في ٣٣١٣ لجنة أساسية على مستوى الجمهورية.وتقوم الإدارة العامة للامتحانات بتوزيع خطابات الندب في منتصف شهر يونيو القادم، على أن يتم تشكيل لجان تتبع لجان النظام والإدارة في بعض المدارس لتلقي الاعتذارات التي تنطبق عليها الشروط القانونية للاعتذار.يذكر أن وزارة التربية والتعليم، قررت تأجيل امتحانات الثانوية العامة لمدة أسبوعين بسبب الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الحكومة للوقاية من مخاطر انتشار فيروس كورونا المعروف باسم كوفيد -١٩.