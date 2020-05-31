حالة كورونا بين القادمين إلى الصين من ألمانيا

أثبتت الفحوص إصابة شخص سافر من ألمانيا إلى مدينة تيانجين في الصين، في إطار برنامج عودة نظمته الغرفة التجارية الألمانية، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".وأعلنت سلطات تيانجين اليوم الأحد، إصابة مهندس عمره 34 عاما بالفيروس - وهو واحد من 200 شخص من ممثلي قطاع الصناعة الألمانية وذويهم عادوا إلى الصين أمس السبت بعد أن علقوا في ألمانيا بسبب الوباء.وأضافوا أن هذا المصاب لا تظهر عليه أعراض وأنه تم نقله إلى منشأة مركزية للحجر الصحي.ويخضع معظم الـ200 شخص الذين عادوا إلى الصين أمس السبت لأسبوعين من الحجر الصحي في أحد فنادق تيانجين.وسوف تغادر الرحلة القادمة في برنامج العودة إلى شنغهاي يوم الأربعاء الماضي.وفي ظل تسارع وتيرة تفشي فيروس كورونا في أنحاء أوروبا في مارس، أغلقت الصين حدودها أمام المواطنين الأوروبيين وأوقفت تأشيرات الدخول لمنع دخول إصابات من الخارج.كما أصبح العديد من المواطنين الصينيين وأسرهم عالقين في ألمانيا، وأعرب ما يصل إلى 2500 شخص عن رغبتهم في العودة في إطار برنامج طيران خاص.