إصابات كورونا في روسيا تتجاوز الـ 400 ألف

أعلنت دولة روسيا، اليوم الأحد، أنها سجلت 9268 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما يرفع مجملها إلى 405843.وذكر مسؤولون روسيون، أن 138 شخصا توفوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية جراء مرض كوفيد-19 التنفس، الذي يسببه كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 4693.وكانت روسيا أعلنت أمس السبت، تسجيل 8952 إصابة جديدة و181 حالة وفاة.