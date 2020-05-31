تعافي 66 ألفا من كورونا في بيرو

أعلنت وزارة الصحة في بيرو، اليوم الأحد، أن إجمالي أعداد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في البلاد بلغ 671ر155 حالة، بينما تعافى 66،447 شخصا من المرض، وغادروا المستشفيات.وقالت الوزارة - في بيان بثته وكالة أنباء "إنديانا " الرسمية في بيرو اليوم - إن أعداد الوفيات جراء المرض بلغ 4371 حالة وفاة حتى منتصف الليلة الماضية، وإن من بين المرضى، حوالى 60.6٪ من الرجال و39.4٪ من النساء.وأوضحت الوزارة - في بيانها - أن 66447 شخصًا قد تماثلوا للشفاء التام وغادروا المستشفيات، بينما نقل 8،465 آخرين لتلقي العلاج.