إحباط محاولة تسلل لعناصر «داعش» غرب الأنبار العراقية

أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة الأنبار، اليوم الأحد، أن قوة من الشرطة تمكنت من إحباط محاولة تسلل لتنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة "عنة" غرب المحافظة.وقال المصدر- في تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية - إن قوة من فوج "23 طوارئ شرطة الأنبار، تمكنت من إحباط عملية تسلل لتنظيم داعش على إحدى النقاط المرابطة في منطقة "حصى" التي تبعد 210 كيلومترات غرب الرمادي".وأوضح المصدر- الذي طلب عدم الكشف عن هويته- أن القوة تصدت لعناصر "داعش" القادمين من الصحراء الغربية، بعد مواجهات بين الجانبين أسفرت عن إصابة اثنين من أفراد الشرطة بجروح.