30 إصابة جديدة بكورونا في ماليزيا

أعلنت وزارة الصحة الماليزية تسجيل 30 إصابة جديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليصبح إجمالي عدد الإصابات 7762 حالة بالإضافة إلى عدم تسجيل حالات وفاة لمدة ثمانية أيام متتالية، ليبقى عدد الوفيات 115 حالة، مشيرة إلى أن الحالات المتعافية بلغ 95 حالة ليصبح الإجمالي 6330 حالة.وأوضح المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نورهشام عبدالله - في مؤتمر صحفي بخصوص مستجدات (كوفيد-19)، والذي نقلته وكالة الأنباء الوطنية الماليزية "برناما" - أن 3 حالات من الإصابات الجديدة كانت واردة، مشيرا إلى أن 17 شخصًا من 27 إصابة محلية هم من الأجانب والباقى من الماليزيين.وأعرب المدير العام للصحة الماليزية عن تفاؤله بقدرة ماليزيا على كسر سلسلة انتشار فيروس كورونا في وقت قريب، وذلك للقدرة العالية على الكشف عن تفشي الفيروس وتطبيق برامج الصحة القوية.وأضاف أن قدرة الكشف عن فيروس (كوفيد-19) في ماليزيا حاليًا قد بلغت حوالى 30 ألف اختبار لتفاعل البلمرة التسلسلي يوميًا، بالإضافة إلى امتلاكها 200 ألف طقم اختبار سريع ولم تستخدم حتى الآن سوى 5000 وحدة".