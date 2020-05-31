لحظة سحل رجل شرطة أمريكي من قبل متظاهرين (فيديو)
الأحد 31/مايو/2020 - 09:40 ص
مروة عنبرطباعة
تحولت الولايات المتحدة المختلفة لساحة تشبه الحرب، نتيجة المظاهرات والاحتجاجات العنيفة التي شنها المواطنون احتجاجا على عنصرية الشرطة، وتحولت معظم الاحتجاجات إلى أعمال شغب ونهب، وذلك بسبب حادث مقتل مواطن أمريكي من أصول إفريقية على يد الشرطة الأمريكية.
وتداولت مواقع التواصل الاجتاعي، العديد من الفيديوهات تفيد بقيام بعض المحتجين بالاعتداء بالضرب على عناصر الشرطة الأمريكية، وسحلهم على الأرض في شيكاغو.
من جانبه، علق السيناتور الجمهوري، تيد كروز، على المقطع، من خلال حسابه في موقع التدوينات "تويتر" قائلا: "هذا هو الإرهاب المحلي".
وانتشرت العديد من مقاطع الفيديو، التي تظهر قيام المتظاهرين بحرق وتدمير المباني والسيارات وحرق مباني وسيارت الشرطة، وفقا لما نقلته "العربية نت" وعلى إثر ذلك أعلنت العديد من الولايات الأمريكية حظر التجول مثل لوس أنجلوس، كما استدعت تكساس قوات الجيش للتدخل. شاهد
وتداولت مواقع التواصل الاجتاعي، العديد من الفيديوهات تفيد بقيام بعض المحتجين بالاعتداء بالضرب على عناصر الشرطة الأمريكية، وسحلهم على الأرض في شيكاغو.
من جانبه، علق السيناتور الجمهوري، تيد كروز، على المقطع، من خلال حسابه في موقع التدوينات "تويتر" قائلا: "هذا هو الإرهاب المحلي".
وانتشرت العديد من مقاطع الفيديو، التي تظهر قيام المتظاهرين بحرق وتدمير المباني والسيارات وحرق مباني وسيارت الشرطة، وفقا لما نقلته "العربية نت" وعلى إثر ذلك أعلنت العديد من الولايات الأمريكية حظر التجول مثل لوس أنجلوس، كما استدعت تكساس قوات الجيش للتدخل. شاهد