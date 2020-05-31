رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 31 مايو 2020 الموافق 08 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

باحث تونسى:11 ألف مقاتل نقلوا عبر جسر جوى من تركيا للغرب الليبى

الأحد 31/مايو/2020 - 05:52 ص
هادي يحمد
هادي يحمد
نضال ممدوح
طباعة
قال الباحث التونسي هادي يحمد٬ المتخصص في شؤون الإسلام السياسي أن:"رامي عبد الرحمان مدير المركز السوري لحقوق الإنسان ( معارض لنظام بشار الأسد) يؤكد وجود حوالي 11 ألف مقاتل وقع جلبهم عبر جسر جوي من تركيا إلى منطقة الغرب الليبي التي تسيطر عليها قوات حكومة الوفاق في طرابلس.

تابع "يحمد"، خلال تدوينة له عبر حسابه الشخصي بالفيس بوك:" عبد الرحمان تحدث عن العشرات من المنشقين عن جبهة النصرة وتنظيم داعش من بين هؤلاء الذين وقع تسفيرهم إلى ليبيا، طبعًا هناك من يتحدث مقابل هذا وجود عناصر الفاغنر الروس إلى جانب قوات الجيش الليبي بقيادة حفتر".

الفرق بين "المرتزقة" من الطرفين، أن العناصر "الجهادية" والإسلامية القادمة إلى لبيبا لا يمكن السيطرة عليهم على المدى الطويل وقادرة إيديولوجيا وبحسب التجربة الميدانية على قلب الطاولة على حكومة الوفاق، والمسار الليبي يسير حتمًا نحو " الأفغنة" أو "السورنة"، حسب تصريح وزير الخارجية الفرنسي.

واختتم مؤكدًا:"تونسيًا نحن في مأزق حقيقي مستقبلًا، حدودنا وأمننا القومي سيكون مهددًا على المدى الطويل".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قصة وفاة ابنة حسن حسنى التى تسببت له فى اكتئاب

مواعيد عمل جديدة للبنوك بدءًا من الغد

وزيرة التخطيط: زيادة «تاريخية» للمعاشات يوليو المقبل

باستثناء 3 فنانين.. غياب تام لنجوم الفن فى جنازة حسن حسني

الصور

image description

جنازة الفنان الراحل حسن حسني

image description

التزام المواطنين بارتداء الكمامة في القطارات

image description

حيوانات «حديقة الجيزة» تفتقد زوارها

image description

الهدوء يسيطر على «كورنيش القاهرة»

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

الأكثر قراءة

الصحة: 50% من مصابى كورونا يصلون المستشفيات فى حالة متأخرة جدًا

الصف الثالث الإعدادى.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 الإسكندرية وباقي المحافظات Nategtk

«صحة الدقهلية»: تطبيق العزل الأمني على 49 قرية بسبب «كورونا»

باستثناء 3 فنانين.. غياب تام لنجوم الفن فى جنازة حسن حسني

إنفوجراف

image description

نشرات الشركات المدرجة في المؤشر الرئيسي للبورصة (إنفوجراف)

image description

طبيب أمراض صدرية: تفاوت ملحوظ فى أعراض الإصابة بفيروس كورونا

image description

مرتزقة أردوغان.. رموز الإرهاب في قبضة الجيش الليبي

image description

5 وجوه تسحب البساط من الرئيس التركي

أيام زمان

محمود المليجي.. طالب صباحًا نشال ظهرًا والأستاذ رآه في القيود ولم يضمنه

فايزة أحمد.. شيخ ضرير علمها العزف وغنت تحت تهديد بالقتل

«العائلة».. المسلسل الوحيد الذي تابعه مفتي الجمهورية الأسبق في رمضان

"هتمشي بزعزوعة قصب".. موقف طريف وراء استقالة ماري منيب من فرقة الريحاني

نجم الساعة

محمود المليجي.. طالب صباحًا نشال ظهرًا والأستاذ رآه في القيود ولم يضمنه

الصحة

نتائج «مشجعة» لعقار يعالج الروماتيزم في محاربة كورونا

شرب السوائل الباردة أثناء الدورة يمكن أن يصيب بالسرطان

دراسة: مرضى السرطان أكثر عرضة للإصابة بكورونا

«الصحة العالمية» تمنح دواء روسيًا اسمًا دوليًا

منوعات

دراسة تشير إلى فعالية دواء لعلاج إضطراب تعاطى الكحول فى علاج البدانة

خلاف بين العلماء بسبب تخفيف قيود الإغلاق فى بريطانيا

وفاة الممثل البريطانى مايكل أنجيليس عن 76 عامًا

شباب المتطوعين بالإسكندرية يقدمون الطعام والمال لمتضررى كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
عشم الإخوان فى كورونا
مؤمن المحمدي
هنا القاهرة
ماجد حبته
لا حصانة لشبكات التواصل
صفاء النجار
«جواى».. كلمة السر فى الوصفة الصينية لمواجهة «كورونا»
المزيد

الثقافة

باحث تونسى:11 ألف مقاتل نقلوا عبر جسر جوى من تركيا للغرب الليبى

مدير التصوير السينمائى «حـنّـا ورد» ضيف الأردنية للأفلام

دار «ثقافة» لأدب الناشئة تصدر «مفاجأة يوم العيد»

يا رفاق.. ولا رفاق