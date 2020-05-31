مدير التصوير السينمائى «حـنّـا ورد» ضيف الأردنية للأفلام

ضمن فعاليات برنامج "طلات سينمائية" تبث الهيئة الملكية الأردنية للأفلام٬ عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"٬ في التاسعة مساء اليوم إطلالة مع مدير الإضاءة والتصوير السوري "حـنّـا ورد" للتحدث حول إدارة الإضاءة والتصوير في السينما.يذكر أن "حـنّـا ورد" من مواليد 1951، حاصل على درجة ماجستير فنون في "التصوير السينمائي والتلفزيوني" من المعهد العالي للسينما في موسكو (VGIK) وتخرج منه في 1978.يعمل "ورد" مديرًا للتصوير ومنتجًا ومصمم إضاءة، بدأ مسيرته المهنية بتصوير الخدع السينمائية، ومن ثم التحق كمدير تصوير ومصور سينمائي في المؤسسة العامة للسينما في دمشق، حيث عمل كمدير تصوير لكثير من الأفلام الوثائقية والإعلانات التي صورت في سوريا من إنتاج سوري ولبناني وأجنبي.خاض "ورد" العديد من التجارب المميزة في مجال التصوير، ومنها عمله كمصور لأفلام الصور التحريكية المبنية على شخصيات مصنوعة من معجون لعب الأطفال، كما خاض تجربة التدريس الأكاديمي فعمل كمحاضر ومدرب في مجال التصوير السينمائي والتلفزيوني مع مركز التدريب الإعلامي في دبي ومركز التدريب الإذاعي والتلفزيوني التابع لاتحاد الإذاعات العربية في دمشق.من أهم الانتاجات التي عمل فيها ورد مديرًا للإضاءة والتصوير الفيلم الوثائقي "المنام" من إخراج محمد ملص في 1980، والفيلم الوثائقي "في جانب حضرة رئيس الوزراء" من إخراج عمر أميرلاي في 1989، ومسلسل "الجوارح" من إخراج نجدة أنزور في 1994، والفيلم السينمائي "قصة حب عتيق" من إخراج نضال الدوجي، وفيلم "شمس صغيرة" من إخراج الفوز طنجور، وقد عمل "ورد" في مئات الأفلام والمسلسلات والإعلانات خلال مسيرته حتى اليوم.حصد حـنّـا ورد الكثير من الجوائز عن عمله كمدير إضاءة وتصوير، منها الجائزة الأولى عن مسلسل "الجوارح" في مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون في 1995، والجائزة الأولى عن فيلم "تراب الغرباء" في مهرجان السينما العربية الأول في البحرين سنة 2000، وجائزة أفضل فيلم في مهرجان ريميني في إيطاليا 1995، وجائزة أفضل فيلم عربي عن "تراب الغرباء" في مهرجان القاهرة السينمائي 1999.