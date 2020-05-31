لوس أنجلوس تعلن حظر التجول قبيل اضطرابات متوقعة

أعلن عمدة لوس أنجلوس إريك جارسيتي، في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد، حظر التجول بوسط المدينة، مشيرًا إلى أن الإجراء المتشدد ضروري "لإعادة السلام".وقالت شرطة لوس أنجلوس إن مظاهرة "كبيرة وعنيفة" تجري في وسط المدينة، بينما ذكر "جارسيتي" أن الناس يشعلون الحرائق ويطلقون النار على ضباط الشرطة.وقال: "لا يمكننا أن نقوم بواجبنا في حماية الأرواح في الوقت الذي يقوم فيه الناس بالنهب"، متابعا: "أطلب من كل سكان لوس أنجليس أن يأخذوا نفسا عميقا ويتراجعوا للحظة".